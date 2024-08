Tite, treinador do Flamengo, é internado com arritmia cardíaca após partida na Bolívia

O treinador do Flamengo, Adenor Leonardo Bacchi, mais conhecido como Tite, foi internado nesta sexta-feira (23) no Hospital Copa Star, em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, após passar mal ao retornar da partida do time carioca contra o Bolívar, pela Copa Libertadores da América.

Segundo informações divulgadas pelo Flamengo, Tite sentiu-se mal após o jogo realizado em La Paz, na Bolívia, a uma altitude de 3.600 metros acima do nível do mar. De acordo com o clube, o técnico apresentou elevações na frequência cardíaca e arritmia, complicações provocadas pela altitude elevada.

“Foram detectadas elevações da frequência cardíaca e arritmia causadas pela altitude. O treinador foi prontamente medicado e assistido pelos médicos e staff durante o retorno ao Rio de Janeiro”, informou o Flamengo em nota oficial.

