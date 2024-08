Dois homens são presos por furto de fiação elétrica e tráfico de drogas em Campo Grande

Na manhã de hoje (23), dois homens foram presos pela Policia Civil, suspeitos de furto de fiação elétrica e receptação e tráfico de drogas, em Campo Grande. A prisão foi feita por meio da DERF (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos).

Segundo informações, na madrugada de quarta-feira (21), a fiação elétrica do medidor de energia e do cabeamento interno de um posto de combustíveis no Bairro Monte Castelo foi furtada por um homem que escalou o muro do posto para praticar o crime.

A ação resultou em prejuízo econômico direto, e o desligamento de alguns setores do posto.

Os policiais conseguiram localizar o suspeitos que residia no Bairro Monte Castelo. O homem, de 38 anos, confessou o crime e outras práticas criminosas semelhantes. Na residência também foram encontradas as roupas usadas por ele durante o furto e ferramentas utilizadas para romper as grades e cortar a fiação, que seriam vendidos em uma reciclagem em troca de pasta base de cocaína.

O proprietário do estabelecimento de reciclagem, um homem de 34 anos, também foi preso portando capas emborrachadas que envolviam os fios de cobre furtados e oito papelotes de pasta base de cocaína.

