Corinthians avança às quartas de final da Copa Sul-Americana após emocionante vitória nos pênaltis contra o Bragantino

O Corinthians garantiu sua vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana ao vencer o Bragantino nos pênaltis na noite desta terça-feira (20), em um jogo dramático na Neo Química Arena. Após um empate em 2 a 2 no tempo regulamentar e um placar agregado de 3 a 3, a decisão foi para as penalidades, onde o goleiro Hugo Souza se destacou, defendendo três cobranças consecutivas e assegurando a vitória do Timão.

O jogo começou com o Bragantino pressionando, mas Hugo Souza fez uma defesa crucial logo no início, afastando o perigo. O Corinthians reagiu e abriu o placar aos 23 minutos do primeiro tempo com um gol de Rodrigo Garro. O Timão continuou a criar oportunidades, mas não conseguiu ampliar a vantagem antes do intervalo.

Na segunda etapa, o Corinthians manteve a pressão, mas foi surpreendido pelo Bragantino, que conseguiu a virada com gols de Eduardo Sasha e Luan Cândido. Com o placar agregado em 3 a 3, o Timão precisou lutar para buscar o empate e forçar a decisão nos pênaltis.

Na disputa de pênaltis, Rodrigo Garro converteu a primeira cobrança para o Corinthians, seguido por um gol de Eduardo Sasha para o Bragantino. A disputa foi acirrada, com alternâncias nos acertos até que Hugo Souza brilhou, defendendo as cobranças de Douglas Mendes e Guilherme Lopes. Gustavo Henrique, por sua vez, marcou o gol decisivo que selou a classificação do Corinthians, com o placar final dos pênaltis sendo 5 a 4.

Agora, o Corinthians aguarda o vencedor do confronto entre Fortaleza e Rosário Central-ARG, que se enfrentam nesta quarta-feira (21), para saber quem será seu adversário nas quartas de final. O próximo compromisso do Timão será no domingo (25), contra o Fortaleza, fora de casa, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

