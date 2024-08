Flamengo avança na Libertadores mesmo com derrota para o Bolívar

Mesmo com uma derrota de 1 a 0 para o Bolívar (Bolívia) no Estádio Hernando Siles, que fica nos 3.640 metros de altitude da cidade de La Paz, o Flamengo conseguiu avançar, na noite desta quinta-feira (22), para as quartas de final da Copa Libertadores da América.

O Rubro-Negro da Gávea seguiu vivo na competição continental mesmo com o revés porque, no confronto de ida, triunfou por 2 a 0 no estádio do Maracanã. Agora, na próxima etapa da Libertadores, o time comandado pelo técnico Tite mede forças com o Peñarol (Uruguai).

O Flamengo sentiu muito os efeitos da altitude, o que o levou a sofrer muita pressão de uma equipe com menor qualidade tática. Com isso o goleiro Rossi teve que trabalhar muito durante os 90 minutos. Mesmo com várias oportunidades criadas o Bolívar só conseguiu vencer a defesa do Rubro-Negro em uma oportunidade, aos 11 minutos do segundo tempo com Bruno Sávio.

São Paulo classificado

Outra equipe brasileira a se garantir na próxima etapa da Libertadores foi o São Paulo, que, jogando no Morumbi, superou o Nacional (Uruguai) por 2 a 0. Na partida de ida, no Estádio Gran Parque Central, em Montevidéu, o resultado foi um empate sem gols.

Na próxima etapa da competição o Tricolor protagonizará um clássico brasileiro com o Botafogo, que deixou o Palmeiras pelo caminho.

O São Paulo começou a construir a vitória aos 30 minutos do primeiro tempo, quando Calleri tocou para o volante Bobadilla soltar uma bomba da entrada da área que morreu no ângulo gol defendido por Mejía. Logo no primeiro minuto da etapa final Wellington Rato levantou a bola na área, onde Calleri subiu com liberdade para marcar de cabeça.

As quartas de final da Copa Libertadores contarão com a participação de cinco equipes brasileiras: São Paulo, Botafogo, Fluminense, Grêmio e Flamengo.

