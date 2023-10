Tentando se afastar do Z4, Vasco recebe São Paulo em São Januário

O Vasco recebe o São Paulo, atual campeão da Copa do Brasil, no estádio de São Januário com o objetivo de somar pontos para tentar deixar a Zona do Rebaixamento do Campeonato Brasileiro. A Rádio Nacional transmite ao vivo a partida, válida pela 26ª rodada da competição e que será disputada a partir das 18h30 (horário de Brasília) deste sábado (7).

Ocupando a 17ª posição da classificação com 26 pontos, o Cruzmaltino precisa vencer para aumentar suas chances de permanecer na série A. A derrota de 4 a 1 para o Santos no último domingo (1) deixou o Vasco em situação complicada. Por isso, a vitória seria um respiro que lhe permitiria deixar o Z4, dependendo dos resultados das partidas de Santos e Goiás.

O fato de a partida ser disputada no estádio de São Januário dá ao Vasco certa confiança. Com os ingressos esgotados, a expectativa é de que a torcida compareça em peso. Sem contar com o volante chileno Medel, expulso na derrota para o Santos, o Vasco deve ir a campo com: Léo Jardim; Pumita, Maicon, Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel, Praxedes, Paulinho e Marlon Gomes (Payet); Gabriel Pec e Vegetti.

Já o São Paulo, que acaba de conquistar o título da Copa do Brasil (o que lhe garantiu uma vaga na edição 2024 da Libertadores), está na 10ª posição da tabela com 34 pontos. A equipe comandada pelo técnico Dorival Júnior também chega em um momento positivo no Brasileiro, após bater o Corinthians por 2 a 1 no último final de semana no Morumbi.

Mesmo sem maiores pretensões no Brasileiro, o técnico Dorival Júnior deve mandar a campo o que tem de melhor: Rafael; Nathan, Diego Costa, Alan Franco e Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson, Nestor e Wellington Rato; Lucas Moura e Luciano.

Com informações da Agência Brasil.

