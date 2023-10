Polícia Federal confirma confronto com indígenas durante operação Py’aguapy

A Polícia Federal confirmou na tarde de ontem (6), que houve confronto entre indígenas e agentes federais durante um cumprimento de prisão de um sitiante, na tarde de ontem, em Dourados, a 229 quilômetros de Campo Grande. Além do suspeito, os policiais cumpriram outros sete mandados de busca e apreensão pela Operação PY’AGUAPY, em de retomada indígena aos arredores do município.

Conforme os esclarecimentos da Polícia Federal, as ordens de prisão foram representados pelo Ministério Público Federal e foram desferidos os pleitos cautelares pelo Juízo Federal do município de Dourados, em razão das investigações que apontam indícios de autoria e materialidade delitiva do crime de tentativa de homicídio contra dois indígenas daquela comunidade, por parte de um sitiante, ocorrido em 13 de setembro do ano passado.

A ação federal foi acompanhada por representantes da FUNAI (Fundação Nacional dos Povos Indígenas).

Segundo a PF, enquanto os agentes federais cumpriam as ordens de prisões, alguns dos policiais foram atingidos por paus, pedras, facões e porretes por supostos membros da comunidade e reagiram com medidas menos letais e de baixo impacto para garantir a retirada das equipes do local em segurança.

Todo o ocorrido foi filmado e será utilizado na investigação que ora se inicia. Não há registros de feridos, tão somente danos às viaturas policiais.

