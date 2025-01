Superliga retorna à Capital e abre venda de ingressos promocionais por 48 horas

Valores exclusivos entre 16 e 18 janeiro; Disputa entre Suzano x Sada Cruzeiro acontece no mês de março

A Superliga Brasileira de Vôlei estará de volta a Campo Grande no mês de março. Desta vez Suzano x Sada Cruzeiro ocupam a quadra do Ginásio Guanandizão, no dia 23 de março.. Os ingressos serão liberados hoje (16), ao meio-dia, e até sábado terão valor promocional exclusivo em todos os setores.

O público terá 48 horas para aproveitar os preços, que variam de R$50 a R$260. Além das arquibancadas, o torcedor pode escolher também entre cadeira ou experiência em quadra, com Open Bar, Open Food e vista privilegiada da partida.

Neste momento o Sada Cruzeiro lidera a classificação com 34 pontos, sendo 12 vitórias em 13 partidas disputadas. Suzano apresenta uma campanha equilibrada mas crescente na 6ª colocação. São 20 pontos e sete vitórias, sendo a última conquistada na rodada passada contra o Vôlei Guarulhos por 3 sets a 2.

O empresário e promotor do evento, Fabiano Rodrigues, fala sobre a importância de trazer jogos deste nível à Capital. “Tudo para que o público possa ver os ídolos da seleção brasileira e o atual campeão mundial de perto”.

Mais de 5 mil pessoas lotaram o Guanandizão em dezembro, na disputa entre Vôlei Renata e Vôlei Guarulhos. A expectativa para o próximo jogo é ainda maior. “É legal mostrarmos para o Brasil que Campo Grande tem capacidade para sediar outros jogos. Eu tenho certeza que o público vai comparecer e iremos colocar a capacidade máxima no ginásio”, completa.

Os ingressos estarão disponíveis nas lojas Planeta dos Esportes, unidades Sete de Setembro, Maracaju e Shoppings Campo Grande e Norte Sul Plaza.

Para quem preferir a compra online, basta acessar este link e seguir o passo a passo.

Gigantes em quadra

“Campeão de tudo”, o Cruzeiro se consagrou Pentacampeão Mundial de Clubes em 2024, decacampeão Sul-Americano, octacampeão da Superliga e da Copa do Brasil, Hexacampeão da Supercopa e 16 vezes campeão Mineiro.

Em quadra, tem entre os destaques o oposto Wallace, o ponteiro Douglas Souza e o central Lucão. Na comissão técnica, o projeto é liderado por Filipe Ferraz, que defendeu o Sada Cruzeiro como jogador por onze temporadas.

O paulista Suzano Vôlei vem ganhando destaque na modalidade. Após vencer a Superliga C em 2021 e garantir o acesso, garantiu a dobradinha com um título também na segunda divisão de 2022. Agora, cresce na tabela em busca da vitória na classe principal do vôlei.

Dentre os jogadores que se destacam estão os opostos Ralwan e Guilherme Sabino e o central Maicon Leite.

Serviço

Superliga Brasileira de Vôlei Masculina

Vôlei Suzano x Sada Cruzeiro

Data: 23/03

Horário: 18h (MS)

Ingressos: R$50 (arquibancada), R$80 (cadeira) e R$260 (experiência em quadra)

Com informações da assessoria de comunicação

