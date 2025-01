Corinthians e Santos estreiam nesta quinta-feira no Campeonato Paulista 2025

O Campeonato Paulista dá o pontapé inicial na temporada de competições para Corinthians e Santos nesta quinta-feira (16). Os dois clubes entram em campo para buscar uma boa largada no estadual, enfrentando desafios distintos.

O Corinthians estreia fora de casa, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, onde enfrenta o Red Bull Bragantino às 18h30 (horário de MS). A partida será transmitida pelos canais TNT e Max.

O técnico Ramón Díaz deve escalar o Timão com a seguinte formação: Matheus Donelli; Léo Mana, Cacá, João Pedro Tchoca e Hugo; José Martínez, Alex Santana, Charles e Talles Magno; Romero e Héctor Hernández.

Recém-promovido à primeira divisão do futebol nacional, o Santos começa sua campanha no Paulistão recebendo o Mirassol, também integrante da Série A, na Vila Belmiro. O duelo será às 20h30, com transmissão pela Cazé TV.

A provável escalação do Peixe sob o comando de Pedro Caixinha inclui: Gabriel Brazão; Léo Godoy (JP Chermont), João Basso, Luan Peres e Escobar; Tomás Rincón, Diego Pituca e Soteldo; Lucas Braga (Hyan), Guilherme e Wendel Silva.

Além do Campeonato Paulista, outros estaduais e competições movimentam a quinta-feira. Confira:

Campeonato Carioca – Segunda rodada

– 17h30: Madureira x Flamengo (Sportv e Premiere)

– 20h30: Vasco x Bangu (Band e Premiere)

Copa São Paulo de Futebol Júnior – Oitavas de final

Quatro partidas abrem a fase de oitavas de final da Copinha. Veja os jogos e onde assistir:

– 15h: Cruzeiro x Bahia (Sportv)

– 16h: Fluminense x São Paulo (Cazé TV)

– 17h30: Guarani x Ferroviária (Sportv)

– 18h: Botafogo x Criciúma (Cazé TV)

Os outros jogos das oitavas estão definidos para Audax-SP x Palmeiras, Grêmio x Red Bull Bragantino, Ituano x Corinthians e Flamengo-SP x Vasco, com datas e horários a confirmar.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais