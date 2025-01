Sozinho, idoso é resgatado de fralda e gritando por água em Corumbá

Um idoso, de 79 anos, foi resgatado de situação de abandono na noite dessa quarta-feira (15), em Corumbá. Segundo informações da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, o homem estava gritando socorro e pedindo água dentro de uma casa e sozinho.

Conforme ainda informações da polícia, divulgadas por meio de nota, vizinhos ouviram gritos de socorro vindos da casa, no Bairro Cristo Redentor, e acionaram as autoridades. O idoso foi encontrado sozinho em um quarto “em condições precárias”.

“O idoso apresentava sinais visíveis de abandono e extrema debilidade, não respondendo aos chamados da equipe policial”, diz a nota da PM. O imóvel precisou ser arrombado para o resgate do idoso.

De acordo ainda com relatos, o responsável legal pelo idoso estaria viajado e deixou um conhecido tomando conta do homem, que teria que fornecer alimentos, remédios e água.

O caso foi registrado e está sendo investigado.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram