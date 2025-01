Propietário de mercado é preso por vender carnes estragadas e produtos impróprios no Jardim Itamaracá

Carnes estragadas, charque com larvas, salsichas vencidas a mais de três meses e outros produtos em estado impróprio para consumo foram encontrados no local

Na tarde da última quarta-feira(15), um proprietário de 51 anos de um mercado de médio porte foi preso durante uma fiscalização por expor a venda produtos impróprios para consumo no bairro Jardim Itamaracá em Campo Grande.

A fiscalização que prendeu o homem em flagrante foi realizada pela (DECON) Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo em conjunto com o PROCON.

Durante a fiscalização a Polícia Civil apreendeu na primeira câmara 1.081 quilos de carne bovina, armazenadas, 212kg de linguiça artesanal produzidas sem SIM, bem como 41kg de coração de boi e 41kg de frios. Na segunda câmara fria, 272kg de carne suína, já sem as características organolépticas, 235 salsichas, vencidas a mais de três meses, 58kg de frango, 32kg de calabresa e 538kg de peixes com vísceras oriundos de produção clandestina.

Embaixo do expositor de venda ao consumidor a carne para charque estava infectada de casulos de larva de mosca, a mesma carne seria utilizada para produção de linguiça e charque.

O mais grave, no entanto, foi o armazenamento de vacinas para bovinos, equinos e cachorros, produzida com vírus atenuado e inativo, alguns abertos armazenados na câmara junto com a carne.

A carne apreendida foi encaminhada para descarte nos moldes determinados pela legislação federal e de Mato Grosso do Sul, e o comerciante será apresentado pela DEPAC ao Juiz de Custódia.

Já o medicamento será encaminhado para vigilância Sanitária, já que a destruição exige cuidados rigorosos.