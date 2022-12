Sesc e Fundesporte incentivam ciclismo em MS

Alysson David, Helena Dias e Lorena da Silva, são atletas do ciclismo de Mato grosso do Sul que recentemente conquistaram medalhas em suas categorias e que estão entre os beneficiados com o Projeto “Pedalando para o futuro” viabilizado através da assinatura de mutuo cooperação entre o Sesc MS, que integra o Sistema Fecomércio Mato Grosso do Sul e a Fundesporte uma parceria será difundida em vários .

O projeto atende crianças e adolescentes até 16 anos tendo a prática de ciclismo como ferramenta de inclusão social, de modo que os envolvidos nas ações sejam agentes transformadores de suas realidades, com autonomia de ação e pensamento. De acordo com a diretora regional do Sesc, municípios. Edison Araújo, um dos primeiros incentivadores da prática ciclística em Mato Grosso do Sul e que já foi empresário do ramo, explicou que o Sesc tem o esporte como um dos seus pilares.

O objetivo do projeto é promover a difusão e a prática do ciclismo de maneira sistematizada e contínua como instrumento educacional sendo que a assinatura contou com a presença do presidente do Sistema Comércio MS, Edison Araújo, do governador do Estado, Reinaldo Azambuja, do diretor-presidente da Fundesporte, Silvio Lobo, da Diretora Regional do Sesc, Regina Ferro.

