Copa do Mundo: confira horários dos jogos de hoje

O 12º dia da Copa do Mundo no Catar marca a definição dos classificados dos Grupos E e F para as oitavas de final. De todas as seleções que entram em campo, apenas o Canadá está eliminado e cumprirá tabela contra o Marrocos. Entram em campo hoje Croácia, Bélgica, Canadá, Marrocos, Japão, Espanha, Costa Rica e Alemanha.

No Grupo E, todos têm chance de avançar para as oitavas, mas é a Alemanha que vive a situação mais delicada. A equipe enfrenta a Costa Rica e precisa vencer seu jogo e secar o Japão, que enfrenta a Espanha no mesmo horário. Para as outras seleções, uma vitória já garante a vaga na próxima fase.

Já no grupo F Croácia e Bélgica vão a campo e também lutam por uma vaga nas oitavas de final.

Horários do jogos de hoje

Veja abaixo os horários (de Mato Grosso do Sul) dos jogos desta quarta-feira:

11h – Grupo F – Croácia x Bélgica

11h – Grupo F – Canadá x Marrocos

15h – Grupo C – Japão x Espanha

15h – Grupo C – Costa Rica x Alemanha Transmissão Na TV aberta, a Globo é a única detentora dos direitos de transmissão. Às 11h será transmitido Croácia x Bélgica. Já às 15h a emissora irá transmitir Costa Rica x Argentina. Já na TV fechada, a transmissão ocorrerá pelos canais SporTV, que tem exclusividade. Para a Copa do Mundo 2022, serão dedicadas 300 horas de programação para a cobertura do evento. Às 11h o canal irá transmitir Austrália x Dinamarca. Às 15h Arábia Saudita x México. Os horários vão se manter durante o mata-mata do Mundial. Entre sábado (3) e terça-feira (6), período em que ocorre as disputas das oitavas de final, serão duas partidas por dia, uma em cada turno. O mesmo vale para as quartas. Isto é, o telespectador terá que escolher uma partida, haja vista que duas delas ocorrem no mesmo horário.

