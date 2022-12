Grupo especializado em furto de lojas é preso com 150 mil reais em roupas

Um grupo especializado em furto de lojas de departamento, composto por uma mulher, dois homens e um adolescente, foi preso em flagrante, na última terça-feira (30), em Campo Grande. Também foram apreendidas roupas furtadas pelo grupo, que somam o valor de R$150.000,00.

Conforme informações da Delegacia de Polícia do Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros), a organização criminosa é oriunda do Estado de Goiás e já havia realizado grandes furtos em lojas de departamento em várias cidades do país.

Após compartilhamento de informações entre polícias de outros estados, agentes da Garras notaram que os furtos em shoppings e lojas de Campo Grande tinham semelhanças com os crimes ocorridos em outras cidades.

Em razão disto, após meses de investigação, os suspeitos foram identificados e detidos. Entre eles, estava uma mulher, de 30 anos; dois homens, de 28 e 35 anos; e um adolescente. Foi apreendido um grande volume de roupas variadas, de diferentes lojas, com produtos preliminarmente avaliados em R$150.000,00.

Também foi encontrado um dispositivo eletrônico capaz de burlar o sistema de alarme das lojas de departamento.

Os acusados foram conduzidos à Delegacia de Polícia do Garras, presos em flagrante sob a acusação de terem praticado delitos de furto qualificado, associação criminosa e corrupção de menores. O adolescente foi conduzido ao Cepol para os procedimentos de praxe.

Com informações da Delegacia de Polícia do Garras

