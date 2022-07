Ciclismo é um aliado da saúde mas avaliação com um profissional capacitado é importante

A “magrela”, como é conhecida popularmente, já faz parte das nossas vidas desde a infância e a prática do ciclismo vem aumentando e sendo incentivada cada vez mais, com a criação de pistas próprias para ciclistas nas vias urbanas.

A atividade física pode se tornar hábito saudável, desde que praticada de forma regular pelo menos três vezes por semana. É o que afirma o professor do Curso de Educação Física da Estácio Luiz Guilherme da Silva Telles.

“Todo exercício físico apresenta respostas positivas à saúde. Se o ciclismo estiver prescrito da forma correta para determinado praticante, ele vai apresentar bons resultados para a saúde. É predominantemente aeróbico, então favorece o sistema cardiovascular, refletindo em melhorias na aptidão física”, avalia.

O mestre em Educação Física afirma que quem pratica ciclismo pode obter resultados satisfatórios na redução de gordura corporal e ganhos moderados de massa muscular, dependendo do treinamento que a pessoa faz, nos membros inferiores (coxa, glúteos e panturrilhas).

“Por ser uma atividade predominantemente aeróbica, não é a mais recomendada para ganho de massa muscular, mas pode ser um complemento à musculação para quem quer um resultado estético mais satisfatório”, salienta o profissional. Para aqueles que querem iniciar no ciclismo, seja como amador ou profissional, o professor orienta que é importante passar por uma avaliação com um profissional da área de ciclismo.

“É necessário fazer essa avaliação periódica para que o treinamento seja bem ajustado para essa pessoa. Quem deseja iniciar, mas não tem uma orientação, é importante procurar um profissional, pois ele indicará a forma certa de iniciar, começar com pouco volume e ir progredindo aos poucos até chegar a uma quilometragem semanal adequada.”

Luiz Guilherme ressalta que atletas amadores têm uma média de quilometragem de 70 quilômetros semanais, já os profissionais podem chegar até 400 quilômetros por semana. “Muitas vezes, o ciclista amador peca na questão do treinamento, que é um sistema, é um programa de treino para que você melhore sua aptidão física. Se o ciclista amador deixa para fazer o seu pedal somente no fim de semana, não ganhará condicionamento. A prática esporádica, só uma vez por semana, não consegue gerar adaptações satisfatórias na melhora da aptidão física.”

Em relação às contraindicações, o docente afirma que existem poucas. “O mais importante é realizar uma avaliação com um médico e um profissional de Educação Física, principalmente para fazer um mapeamento de sua saúde cardiovascular e ortopédica. É preciso avaliar se a pessoa não possui nenhuma limitação ou doença cardiovascular inicial que necessite de maior atenção e prescrição do exercício.

É necessário também realizar uma avaliação mais direcionada, a fim de verificar se a pessoa não possui nenhuma lesão na coluna, quadril e joelho, e se ela pode fazer movimentos repetitivos, mesmo que o ciclismo não tenha tanto impacto. Neste caso, há necessidade de um fortalecimento, uma reabilitação, antes de a pessoa iniciar essa prática com mais segurança”, finaliza.

