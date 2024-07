Semifinalistas do campeonato estadual Sub-20 serão definidos neste fim de semana

As quartas de final do Campeonato Estadual Sub-20 chegam ao fim neste fim de semana, quando serão conhecidos os times que avançarão para as semifinais. Três partidas estão marcadas para sábado (27) e uma para domingo (28).

A rodada começa no sábado às 15h, com três confrontos decisivos:

Aquidauanense x União ABC: O Aquidauanense recebe o União ABC no Estádio Noroeste, em Aquidauana, a 135 km de Campo Grande. No primeiro jogo, o União ABC venceu por 1 a 0 e tem a vantagem do empate para avançar.

Comercial x Novo: No Estádio Olho do Furacão, no bairro Los Angeles, região sul de Campo Grande, o Comercial enfrenta o Novo. O Colorado, que venceu a ida por 1 a 0, joga por um empate para garantir a vaga nas semifinais.

Dourados x Portuguesa: O Dourados recebe a Portuguesa no Estádio Douradão, em Dourados, a 235 km da Capital. No primeiro confronto, o Dourados venceu por 3 a 1 e tem uma confortável vantagem para o jogo de volta.

As quartas de final terminam no domingo às 10h, com o confronto entre:

São Gabriel x Operário de Caarapó: A partida será no Estádio Municipal de São Gabriel do Oeste, a 137 km de Campo Grande. O Operário de Caarapó venceu o jogo de ida por 3 a 0 e está em uma posição favorável para avançar às semifinais.

Em caso de igualdade na soma dos placares, a decisão será feita por meio das cobranças de pênaltis. As finais do Estadual Sub-20 estão marcadas para os dias 17 e 24 de agosto. O time campeão representará o estado na próxima edição da Copa São Paulo de Juniores e na Copa do Brasil da categoria.

Confira abaixo a agenda completa do fim de semana:

Sábado, 27 de julho – 15h

Aquidauanense x União ABC

Comercial x Novo

Dourados x Portuguesa

Domingo, 28 de julho – 10h

São Gabriel x Operário de Caarapó

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: