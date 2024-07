Seleção brasileira feminina estreia com vitória nas Olimpíadas 2024

A seleção brasileira feminina de futebol estreou com vitória nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Nesta quinta-feira (25), o Brasil venceu a Nigéria por 1 a 0, em Bordeaux, com gol de Gabi Nunes, completando bom passe de Marta.

Também nesta quinta, a Espanha venceu o Japão por 2 a 1, no outro jogo do Grupo C, e tem os mesmos três pontos do Brasil. Na segunda rodada, a seleção brasileira vai enfrentar a seleção japonesa, quarta-feira (31), em Paris, às 12h, horário de Brasília.

Autora do gol da vitória brasileira, Gabi Nunes se emocionou ao fim do jogo e destacou seu desejo de disputar pela primeira vez aos Jogos Olímpicos.

Aos 27 anos, a atacante do Levante, da Espanha, enfrentou uma sequência de lesões no início da carreira. Para se fortalecer, a jogadora faz um trabalho especial de preparação com uma “comissão técnica” particular.

