Caçadores são presos em flagrante ao matar onça-parda em risco de extinção no MS

Três caçadores foram presos em flagrante após capturarem e matarem uma onça-parda, em Porto Murtinho. Segundo a PMA (Polícia Militar Ambiental (PMA) além do crime ambiental, os suspeitos também foram autuados administrativamente em R$ 5 mil, por se tratar de abate de animal que consta na lista de ameaçados de extinção.

Conforme o comandante da PMA no município, tenente Antônio Rondon, a prisão aconteceu na quarta-feira (24), mas os suspeitos não souberam dizer ao certo quando ocorreu o abate.

Junto dos suspeitos, as autoridades apreenderam 2 revólveres 38 com munição, 1 espingarda calibre 12, com munição, e também três jaulas de contenção usadas para captura de animais silvestres. Os suspeitos foram entregues na Polícia Civil de Porto Murtinho, junto do armamento de caça ilegal.

Ainda de acordo com polícia, apenas um dos três envolvidos seguem presos. Os outros dois pagaram fiança e aguardam o resultado da investigação em liberdade.

