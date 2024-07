Fim de semana tem Sarau, teatro, cinema e muito mais

Tem também jantar italiano especial e despedida da exposição imersiva de Van Gogh

Chegou! O nosso tão amado – e esperado – fim de semana chegou e haverá muito lazer e diversão para os ‘inimigos do fim’. E, para aqueles que estão com a criançada em casa, não falta local para que eles gastem as energias.

Desde abril de 2024, o Instituto Maná do Céu tem promovido o ‘Sarau Maná do Céu’ todas as últimas sextas-feiras de cada mês na periferia de Campo Grande. A quarta edição, que ocorrerá nesta sexta-feira, dia 26 de julho, a partir das 17 horas, trará como atração principal o grupo indígena Hána’iti Kipâe. A temática desta vez é “Nações”, com apresentações de diversos estilos e culturas de diferentes países.

O Instituto Maná do Céu é uma organização social dedicada a apoiar crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco social. Por meio de oficinas artísticas e esportivas, o Instituto promove o desenvolvimento integral desses jovens, sempre priorizando as necessidades e aspirações da comunidade. Este sarau é parte do projeto Vozes e Dança da Periferia, financiado pelo Fundo de Investimentos Culturais (FIC), pela Fundação de Cultura e pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

O 4º Sarau Maná do Céu será nesta sexta-feira (26), a partir das 17h, no Instituto Maná do Céu, R. Caraíba, 449, com entrada gratuita.

Sesc Teatro Prosa

Neste sábado o Palco Giratório do Sesc Teatro Prosa realiza sua pré-estreia, com o espetáculo ‘Alegria de Náufragos’, com o grupo Ser Tão Teatro, da Paraíba. Ingressos podem ser retirados por meio do link: https://www.sympla.com.br/evento/pre-estreia-sesc-teatro-prosa-palco-giratorio-alegria-de-naufragos-pb/2549068.

Com um currículo impecável, família constituída e reconhecido em seu trabalho, o professor Nicolai Stiepánovitch poderia facilmente ser tomado como um exemplo de vida, um “homem feliz”. Mas, gradativamente, no desenrolar do espetáculo, esse “homem de bem” é submetido a um doloroso processo de falência interior. Refém das próprias escolhas e dos modelos exemplares que perseguiu ao longo da sua caminhada, somente agora onde pouco ou nada há de ser feito, o professor começa a adquirir clareza sobre o lado patético da sociedade e suas instituições, incluindo seu trabalho e a própria família. Aos préstimos deste olhar enfadonho do personagem Nicolai Stepianovitch, os atores incidem, sem concessões, sobre o presente e a geografia – não livrando nem a si mesmos desse crivo, com doses generosas de acidez e humor. Nesse espetáculo, o que importa não é a glória, mas a capacidade de suportar.”

SEXTA-FEIRA (26)

Bonito CineSur

A segunda edição do Bonito CineSur – Festival de Cinema Sul-Americano de Bonito, segue proporcionando debates, oficinas e exibições de filmes sul-americanos, com uma ampla programação, com produções cinematográficas brasileiras, da Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. Nesta sexta-feira (26), haverá debate da mostra competitiva internacional sul-americana e ambiental, na Câmara Municipal de Bonito, com José Geraldo Couto, Elis Regina Nogueira e equipes, às 10h30. Já às 18h30, a mostra é realizada, no Centro de Convenções de Bonito – Auditório Kadiwéu.

Cervejaria Capivas

Com um evento imersivo, misturando arte e cultura urbana, o Capivas realiza ‘O poço’, set de El Cadh e Will&Kempf, que trazem influências do funk paulista, rap, trap e hip hop. Haverá collab com a marca Mush Stuff, com venda de conjunto de moletom exclusivo e serigrafia na hora. O evento é a partir das 19h, com ingressos por R$ 10. O Capivas fica na rua Pedro Celestino, 1079 – Centro.

Meet and Greet Deadpool & Wolverine

O terceiro filme de Deadpool, o contraditório herói da Marvel, traz o icônico Worverine e juntos, protagonizam uma aventura explosiva com uma improvável aliança e muita referência aos quadrinhos. Além da estreia muito aguardada pelos fãs, o público do Shopping Campo Grande poderá viver uma experiência com a interação do Meet and Greet com cosplay personagens. O evento acontece de quinta-feira (25) a domingo (28), sendo das 19h às 22h nos dias 25 e 26 e das 16h às 19h, nos dias 27 e 28, na Cinemark.

Quintal SESC

Já é tradição participar das brincadeiras desse evento gratuito tão amado pelas famílias. Nesta sexta-feira (26) o Quintal SESC traz muitas opções gastronômicas nos foodtrucks, artesanato e brincadeira para a criançada. A partir das 17h20 inicia a recreação com a equipe do SESC. Já às 18h30 a Trupe Guavira assume o palco com musicalização e contação de histórias e para os fãs da boa música nacional e internacional, às 20h a banda Neurock realiza seu show. Lembrando que o Quintal SESC acontece no estacionamento próximo à Riachuelo e o espaço recebe pets.

SÁBADO (27)

Bonito CineSur

Ampliando o leque de atividades em comparação ao ano passado, a segunda edição Do Bonito CineSur segue com programação neste sábado (27), com debate da mostra competitiva de cinema ambiental, na Câmara Municipal de Bonito, com Elis Regina Nogueira e equipe dos filmes, às 10h30; Sessão Especial com exibição do filme ‘Terceiro Milênio’ (1981) no Centro de Convenções de Bonito, Auditório Kadiwéu, às 16h30 e às 20h, a Premiação Troféu Pantanal, para os vencedores das mostras competitivas, no Centro de Convenções de Bonito.

Espetáculo Teatral ‘Dupla Identidade’

Peça teatral baseado no romance da escritora Isabel Fiorese, que conta a estória da moça Vitória, de dezoito anos. Introvertida, tímida e de poucos amigos, no dia de seu aniversário, dançava a valsa com seu pai, desmaia de repente e acorda com um breve apagão de memória.

O drama gira em torno dos familiares, a ciência psiquiátrica e a religião tentando descobrir uma maneira de trazer Vitória de volta a realidade, quando ela assume outra identidade de nome Khadija.

O espetáculo será realizado no Teatro Alan Kardec, avenida América, 653, Vila Planalto, às 19h. Ingressos pelo link: sympla.com.br/evento/espetaculo-teatral-dupla-identidade/2491648

Blues Bar

O Blues Bar, localizado na rua 15 de novembro, 1186, Centro, já começa seu primeiro Labhits ‘Sem Fronteiras’, com atração direto de Curitiba, com Cassiano Kaiss, da banda Black Velvet, para trazer o melhor do som da banda norte-americana Guns’n Roses, com a ‘Guns N’ Roses Experience Curitiba’. O evento começa às 20h, ingressos podem ser adquiridos pelo Sympla, e já estão no segundo lote.

2º Jantar Italiano

O Centro de Tradições Gaúchas (CTG) Farroupilha realiza neste sábado (27), a segunda edição do Jantar Itáliano, com um cardápio repleto das melhores delícias da cozinha italiana. Quem for ao evento, poderá se deliciar com um menu com fettuccine branco, fettuccine verde (espinafre), rondelli à bolonhesa, nhoque ao molho rosê, rondelli presunto e queijo e os molhos pesto, bolonhesa e branco com brócolis. Acompanham as massas: frango assado, arroz e saladas verdes.

O jantar será servido às 21h, e ficará disponivel até esgotarem as comidas. Também haverá o som do Grupo Vozeirão. Ingressos estão por R$ 60, bebidas são pagas a parte, crianças até sete anos não pagam, de sete a 12 pagam meia e os ingressos podem ser comprados por meio do WhatsApp (67) 99290-7049, ou na portaria (mais caro). O CTG fica na Avenida Prefeito Heráclito de Figueiredo, n.º 930, Bairro Monte Castelo.

Mirante Pub

Este sábado é dia de Indie Rock no Mirante Pub. Pela primeira vez o local realiza o ‘Indie Rock City’, com apresentações especiar de Ana e Mais e Tropical Monkeys, com tributos a Arctic Monkeys, Muse, The Strokes, Queens of the Stone Age, The Killers, Kings of Leon e Wolfmother. Haverá lanches de rua chilenos, hambúrgueres artesanais, mesa de sinuca, fumódromo integrado ao palco e promoção de cerveja em dobro das 20h às 21h. O Mirante Pub fica na Rua Doutor Zerbini, 53 Chácara Cachoeira e ingressos estão disponíveis no Sympla.

DOMINGO (28)

Cervejaria Capivas

Com muita comida típica, bebida boa, pescaria +18 e forró com o grupo Flor de Pequi, a Cervejaria Capivas realiza a festa julina ‘Despedida dos Arraiá’ neste domingo (28). Ingressos custam R$ 10 na portaria, após às 18h30. O Capivas fica na rua Pedro Celestino, 1079 – Centro.

Uata Geek Games

O Uatahell Bar (15 de novembro, 797, Centro), traz nesse domingo transmissão em tempo real do sétimo episódio de ‘House of the Dragon’, série de renome da HBO, expositores e lojas, campeonatos de games, competição de cosplays, jogo com VR, drink comemorativo e doces especiais, das 16h às 22h, com entrada livre.

Feira Vai ou Racha

A partir das 7h, a tradicional feira do vai ou racha realiza mais uma edição, com muita gastronomia, artesanatos, moda autoral, acessórios, brechó, área kids, verduras e frutas, além da participação especial do Maestro Marcos Bezerra. A feira acontece na rua 14 de julho, 4000, atrás do Comper São Francisco.

Despedida Van Gogh

A exposição que encantou o público de Mato Grosso do Sul se despede de Campo Grande neste fim de semana, mas ainda há tempo para ‘mergulhar’ no universo da arte e viver a experiência imersiva. Com a Dobradinha Van Gogh, o visitante paga meia entrada e ainda ganha mais um convite para dividir a experiência com um acompanhante. Valores: Segunda a sexta – Diurno (entrada até 17h30): R$ R$30 meia-entrada; Segunda a sexta – Noturno: R$40 meia-entrada; Final de semana e feriados: R$47,50 meia-entrada.

Le Cirque

‘Respeitável Público’! No circo a alegria e a emoção são garantidas, com os palhaços, ilusionistas, mágico, Carro Transformer e muito mais. Em curta temporada em Campo Grande, o Le Cirque alia a tradição circense à tecnologia e talento de artistas do Brasil, Argentina, México e Colômbia.

Localizado no estacionamento do Carrefour, o circo tem curta temporada na cidade e os shows acontecem sempre às 20h, de segunda à sexta-feira. Já aos sábados, as apresentações ocorrem às 16h, 18h e 20h. Aos domingos, o ‘respeitável público’ é recebido às 16h e 19h.

Parque dos Dinossauros

Nessa aventura, a criançada se diverte para valer! Localizada na praça central, a atração oferece uma modalidade desportiva ecológica, realizada por meio de cabos de aço suspensos em árvores e postes divididos em cinco travessias que interligam as plataformas. O parque permite que pessoas de todas as idades se divirtam e se exercitem ao mesmo tempo, com cambalhotas, acrobacias, manobras radicais e saltos sobre trampolins com a segurança de elásticos.

– O Parque dos Dinossauros funciona de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h e aos domingos e feriados, das 12h às 20h.

– Modalidades e valores: Arvorismo Indoor – apto a crianças a partir dos 03 anos de idade até adultos com peso até 100 kg. Crianças menores de 14 anos devem participar acompanhadas dos pais ou responsáveis;

– Combo Adventure (05 pontes + tirolesa) – R$ 50 / Combo Radical (05 pontes + tirolesa + escalada) – R$ 65 / Combo Extreme (05 pontes + tirolesa + escalada + eurobungy) – R$ 90;

– Eurobungy – aberto a crianças a partir dos 02 anos de idade até adultos com peso até 100 kg. Crianças menores de 14 anos devem participar acompanhadas dos pais ou responsáveis. R$ 30 (por 03 minutos);

Combo Extreme (05 pontes + tirolesa + escalada) – R$90;

– Dino Oficina – direcionado a crianças a partir dos 02 anos de idade. R$30 (por 20 minutos) – R$1 por minuto excedente. Crianças menores de 04 anos devem entrar acompanhadas dos pais em qualquer atividade.

Arraiau CãoPira

Para ajudar nos custos com manutenção de abrigos e tratamento de animais resgatados, protetores de animais, voluntários e ONGs realizam neste domingo a 3ª edição do Arraiau CãoPira, na Praça Regina, na Avenida Coronel Ulisses de Lima com Rua Silvio Romero. Haverá música com Donas do Boteco, comidas típicas, pescaria, bingo, leilão, e concurso de fantasias de tutores e pets, tudo das 9h às 16h, no Tiradentes.

