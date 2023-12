Seleção Brasileira Sub-20 treina de olho nas oitavas da Copa do Mundo

Depois de uma merecida folga um dia após vencer a Nigéria por 2 a 0, no sábado (27), em La Plata, e se classificar em primeiro lugar no Grupo D para as oitavas de final da Copa do Mundo, a Seleção Brasileira Sub-20 retomou os trabalhos nesta segunda-feira (29).

Os titulares na vitória contra a Nigéria ficaram na academia do Hotel Sheraton, em Buenos Aires. Já o restante do grupo treinou com bola no CT do Argentinos Juniors. Em campo, o técnico Ramon Menezes realizou trabalhos táticos em espaço reduzido, com bastante intensidade.

O grupo finaliza a preparação para a partida contra a Tunísia na tarde de terça-feira (30). O duelo está marcado para quarta-feira (31), às 14h30 (horário de Brasília), em La Plata. O classificado do confronto pelas oitavas de final enfrenta o vencedor entre Uzbequistão e Israel.

