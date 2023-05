Divulgada a lista de entidades selecionadas para comercializar na 21ª Arraial de Santo Antônio

Foi divulgada na edição extra do Diário Oficial de Campo Grande desta segunda-feira (29) a lista das 21 entidades habilitadas a comercializar seus produtos nas barracas da 21ª Festa de Santo Antônio. O evento, que ocorrerá de 9 a 13 de junho, na Praça do Rádio Clube, promete atrair um grande público interessado em aproveitar a diversidade gastronômica oferecida pelas entidades selecionadas.

Nesta terça-feira, 30 de maio, a partir das 14h, o auditório do Instituto Mirim, situado na Avenida Fabio Zahran, 6.000, será o palco do sorteio das disposições das barracas, assim como dos produtos que serão comercializados durante a festa. O resultado desse sorteio será publicado no mesmo dia, na edição extra do Diário Oficial, fornecendo aos participantes e entidades envolvidas todas as informações necessárias para o planejamento e organização de suas atividades durante o evento.

A análise foi realizada na tarde de hoje, pela Comissão Especial de Seleção. Estão aptas as seguintes entidades: Associação São José, Associação de Moradores Bairro Guanandi I, Instituto Causadores da Alegria, Instituto Manoel Bonifácio, Associação Sul-mato-grossense de Amparo à Criança e ao Adolescente, Associação de Mães Trabalhando a Inclusão – Amati, Federação Sul-Mato-Grossense de Futevôlei, Recanto da Criança, Obras Sociais da Sociedade Espírita – Allan Kardec, Grêmio Recreativo os Catedráticos do Samba, Associação Ile Sola Iya Legle Ita Ode, Associação de Moradores Vila Jacy, Associação de Pais e Amigos do Autista de Campo Grande, Associação Clube Assistencial Assistência & Vida, Associação Campo-grandense da Pessoa com Deficiência, Associação dos Artesões e de Comida Cultura, Típica, Regional, e Familiar, Associação Lar do Pequeno Assis, Associação dos Artesãos e de Comida Cultura, Típica e Regional e Familiar, Associação Movimento Mãe Águia De Combate A Violência Sexual, Associação e Projeto Social Hassan, Associação dos Ostomizados do Estado de Mato Grosso Do Sul.

No dia 8 de junho a Praça do Rádio começa a ser montada para receber a encenação do Corpus Christi, que para a Igreja Católica acontece 60 dias após a Páscoa, onde lembra o ato, registrado na Bíblia, realizado por Jesus na Quinta-Feira Santa, véspera da sua morte, quando ceou com os discípulos.

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail [email protected]