São Paulo negocia a contratação de Marinho, afastado pelo Flamengo

O São Paulo negocia a contratação do atacante Marinho, que foi afastado pelo Flamengo. A negociação entre São Paulo e Flamengo por Marinho começou antes do afastamento. O clube tricolor está otimista por um acerto em breve.

A informação foi inicialmente publicada pelo GE. O São Paulo tem a concorrência do futebol árabe. O atacante de 33 anos recebeu várias sondagens recentes desse mercado.

A chegada de Marinho é um pedido do técnico Dorival Júnior, que vê falta de jogadores com a característica de um para um no elenco.

O contrato de Marinho com o Flamengo termina no fim do ano. O São Paulo quer uma liberação facilitada para tê-lo já no segundo semestre.

Marinho foi afastado pelo Flamengo após uma discussão com a comissão técnica de Jorge Sampaoli. Ele alegou dores musculares para não viajar para enfrentar o Ñublense. A ordem de Sampaoli, porém, era que até mesmo os lesionados estivessem na viagem.

Com informações da Folhapress, por Bruno Braz e Lucas Musetti Perazolli