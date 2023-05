Debaixo de muita chuva, Ton Kawakami vence a etapa de Campo Grande

Após oito anos longe do calendário do motociclismo brasileiro, no último final de semana, aconteceu em Campo Grande a 2º etapa do Campeonato Brasileiro de Motovelocidade (GP1000). O evento aconteceu debaixo de muita chuva, no Autódromo Internacional Orlando Moura. O destaque da corrida foi o spray d’água que trouxe traços de dramaticidade para os pilotos na pista. Apesar das dificuldades de visibilidade, quem venceu a corrida cheia de alternativas foi Ton Kawakami (Yamaha da equipe PRT/AD78 Yamaha Racing).

Chuva e pista traiçoeira foi o tempero surpresa para muitos pilotos.

Os treinos de sexta e sábado foram de pista seca, onde os mecânicos fizeram os últimos reajustes para a corrida, mas a chuva de domingo (28) pegou todas as equipes de surpresas. Por conta da forte chuva que caiu em Campo Grande, na tarde de ontem (28), a visibilidade da pista ficou bastante comprometida, colocando os pilotos em atenção por conta do traçado bastante traiçoeiro. As condições adversas levaram Alexandre Ayabe a sofrer uma queda ao passar por uma poça no último setor da pista. No entanto, Ayabe conseguiu se recuperar e continuar na prova.

Os espectadores que acompanharam a corrida no autódromo e pela BandSports assistiu uma das corridas mais eletrizantes da temporada, por conta das quedas e derrapagens que aumentavam ao longo da disputa. Ton Kawakami, competindo com uma Yamaha da equipe PRT/AD78 Yamaha Racing, soube tirar vantagem da pista molhada e conseguiu administrar a vitória até a bandeira quadriculada.

O segundo colocado foi o Gleidson Babinha (Kawasaki/Art Aston Racing Team), que enfrentou problemas em sua moto, correndo sem tração em pista molhada. O terceiro colocado foi Pedro Lins, piloto da Centermoto Racing.

A próxima etapa da Moto 1000 GP será entre os dias 14 e 16 de julho no Autódromo Potenza, em Lima Duarte (MG). A temporada de 2023, contará com corridas nos autódromos de Cascavel (PR), Curvelo (MG) e Goiânia (GO). Todas as corridas serão transmitidas pelo BandSports e pelo Canal do Youtube do campeonato.

Kaká Fumaça vence na GP 600

A forte chuva em Campo Grande não foi obstáculo para Kaká Fumaça que venceu a segunda etapa da GP 600. O piloto mostrou boa condução, vencendo de ponta-a-ponta, disparando na pontuação do campeonato.

João Fascineli vence na GP 300

Outro que não ligou para o tempo fechado, foi João Fascineli, da equipe Fascineli Racing. Ele largou na pole position, conseguiu se manter na liderança da corrida, sendo o primeiro a passar pela bandeirada final.

A corrida foi de pista seca e boa visibilidade, o que ajudou Fascineli a fazer uma impecável corrida e abrir vantagem para o segundo colocado na tabela, Enzo Calgarotto, que chegou na segunda colocação. Ambos ficaram bem à frente do terceiro colocado, Gustavo Viana

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.