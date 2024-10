São Paulo vence Vasco por 3 a 0 e mantém 5ª colocação no Brasileirão

Na noite de quarta-feira (16), o São Paulo derrotou o Vasco da Gama por 3 a 0 no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, em partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a vitória, o Tricolor Paulista chegou aos 50 pontos e permaneceu na 5ª posição da tabela, enquanto o Vasco, com 37 pontos, segue na metade da classificação geral.

O São Paulo começou o jogo de forma agressiva e abriu o placar logo aos 9 minutos. Luciano recebeu no meio de campo, tabelou com Calleri, driblou Maicon e arriscou de fora da área. O chute passou entre as pernas do goleiro Léo Jardim, e os torcedores do Tricolor comemoraram o gol.

O Vasco, que começou promissor, sentiu o impacto do gol e teve dificuldade em se reorganizar. Mesmo tentando responder, o time carioca encontrou problemas para criar oportunidades claras. A única chance real no primeiro tempo veio de um bom passe de Paulo Henrique para Philippe Coutinho, que finalizou, mas não conseguiu vencer a defesa são-paulina.

No segundo tempo, o São Paulo voltou a campo com a mesma intensidade e logo ampliou a vantagem. Aos 1 minuto, em um rápido contra-ataque, Lucas Moura recebeu a bola na entrada da área, cortou para a esquerda e bateu cruzado, marcando o segundo gol do Tricolor.

A equipe paulista continuou dominando a partida e, aos 22 minutos, selou a vitória com mais um gol. Wellington Rato cobrou escanteio pela direita, e Lucas, bem posicionado na primeira trave, desviou de cabeça para o fundo da rede, fazendo seu segundo gol na partida e fechando o placar em 3 a 0.

Nos minutos finais, o São Paulo administrou o resultado, controlando a posse de bola e não permitindo que o Vasco criasse grandes chances. O Cruzmaltino, apesar de algumas tentativas, não conseguiu reagir, e o jogo terminou sem grandes emoções.

Com a vitória, o São Paulo agora se prepara para enfrentar o Criciúma no próximo sábado (26), enquanto o Vasco volta o foco para a semifinal da Copa do Brasil contra o Atlético-MG, marcada para este sábado (19).

