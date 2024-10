Rodada da Empregabilidade oferece mais de 370 vagas em usinas de bioenergia em MS

A primeira edição da Rodada da Empregabilidade do setor de bioenergia acontecerá na próxima sexta-feira (18), das 8h às 13h, com recrutamento ágil para 376 vagas de emprego em 10 usinas instaladas no Mato Grosso do Sul.

A ação, fruto de uma parceria entre a Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) e a Biosul (Associação dos Produtores de Bioenergia do Estado), ocorrerá simultaneamente em dez municípios: Aparecida do Taboado, Caarapó, Campo Grande, Dourados, Maracaju, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Rio Brilhante, Sidrolândia e Sonora.

Interessados devem comparecer à Funtrab, em Campo Grande, ou às unidades da Casa do Trabalhador nas demais cidades, munidos de documentos pessoais e carteira de trabalho. No local, equipes de Recursos Humanos das usinas farão a seleção e recrutamento em tempo real, encaminhando os candidatos para o processo seletivo adequado.

As oportunidades abrangem diversas áreas, como mecânica, eletricidade, operação de maquinário e funções analíticas. Embora experiência e formação sejam diferenciais, não são obrigatórias. As vagas também estão abertas para PcD (Pessoas com Deficiência).

O presidente da Biosul, Amaury Pekelman, ressalta que a iniciativa é essencial para atender a demanda das usinas que têm investido cada vez mais no Estado.

“O setor de bioenergia se consolidou nos últimos anos com a ampliação dos bioparques que já estavam aqui e a chegada de novas unidades. Isso é positivo para o Estado e reflete diretamente na abertura de mais empregos para as pessoas que vivem aqui. O setor de Bioenergia é formado por empresas nacionais e multinacionais que possuem uma cultura focada no desenvolvimento de pessoas, carreiras e crescimento profissional. É importante que a população saiba que além de encontrar um emprego na usina, ela estará inserida em um ambiente que investe na formação das pessoas interessadas no crescimento profissional”, destaca o presidente da Biosul.

Setor de bioenergia

O setor de bioenergia em Mato Grosso do Sul conta com 22 usinas que produzem açúcar, etanol e bioeletricidade a partir da cana-de-açúcar e do milho. Presente em mais de 40 municípios, o setor gera cerca de 30 mil empregos diretos e contribui com 16,5% do PIB industrial do Estado.

Além disso, as empresas investem fortemente na capacitação e formação de seus colaboradores, oferecendo oportunidades de crescimento profissional.

A bioenergia é fundamental para a matriz energética brasileira, uma das mais limpas do mundo, e contribui diretamente para a redução das emissões de gases de efeito estufa, substituindo combustíveis fósseis. Além disso, o setor é uma importante fonte de geração de empregos e renda, especialmente em regiões agrícolas.

Por Djeneffer Cordoba