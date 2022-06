São Paulo e Palmeiras se enfrentam no Morumbi; Veja provável escalação

São Paulo e Palmeiras vão se enfrentar duas vezes nesta semana. O primeiro desafio, válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontece nesta segunda-feira (20), às 20h, no Estádio do Morumbi. Depois, o Choque-Rei será válido pelo primeiro jogo das oitavas da Copa do Brasil, na quinta-feira (23), no mesmo loca e horário.

Dia de clássico na nossa casa! Hoje tem São Paulo! É #DiaDeTricolor! ⚽ São Paulo x Palmeiras

🏟 Morumbi

⏰ 20h

🏆 Brasileirão 📺 Premiere

🎙️ SPFCtv [https://t.co/CJlTQA0r29]#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/mBWdsjVeih — São Paulo FC (@SaoPauloFC) June 20, 2022

O São Paulo chega pressionado devido as más atuações na últimas partidas. Além disso, o técnico Rogério Ceni chega com problemas no departamento médico: são nove desfalques por questões físicas. A boa notícia é que o tricolor acumula um ótimo retrospecto no Morumbi, com apenas uma derrota no ano. Já a má notícia é que essa derrota é justamente contra o adversário desta segunda, o Palmeiras.

O time comandado por Abel Ferreira chega de maneira diferente no clássico. Embalado com sequências de goleadas, com atuações de encher os olhos, o clube é franco favorito para a partida.

O jogo contará com uma presença ilustre, o técnico da seleção brasileira, Tite, vai acompanhar a partida e analisar o desempenho dos jogadores. Essa vai ser mais uma motivação para os atletas entregarem tudo em campo.

Duelo de artilheiros

Pelo lado são-paulino, a esperança de gols é o atacante Calleri. Com nove gols marcados em 12 jogos, o jogador lidera a artilharia do Brasileirão. Na temporada, o argentino tem 17 gols em 31 partidas e é peça fundamental para Rogério Ceni.

Calleri, inclusive, já foi às redes contra o Verdão nesta temporada. O matador marcou dois gols na vitória do São Paulo contra o rival por 3 a 1, no jogo de ida da decisão do Campeonato Paulista.

Já pelo lado do Verdão, Rony, mesmo não sendo um centro-avante nato, vem sendo o artilheiro do time. Essa é a temporada mais artilheira do jogador, desde que chegou ao Palmeiras. São ao todo 13 gols em 36 jogos disputados.

Prováveis escalações

São Paulo: Jandrei; Diego Costa, Arboleda e Léo; Igor Vinicius (Rafinha), Igor Gomes, Rodrigo Nestor (André Anderson), Patrick (Pablo Maia) e Reinaldo (Welington); Luciano e Calleri.

Fora da partida: Gabriel Sara (cirurgia no tornozelo direito), Nikão (dores no tornozelo esquerdo), Talles Costa (entorse no tornozelo direito), Alisson (entorse no joelho direito), Andrés Colorado (lesão muscular no reto femoral direito), Caio (lesão no ligamento cruzado do joelho direito), Luan (lesão no adutor esquerdo), Walce (recuperação de cirurgia) e Moreira (seleção sub-18 de Portugal). André Anderson, Léo e Luciano (Pendurados).

Palmeiras: Provável escalação: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Danilo, Gabriel Menino e Gustavo Scarpa; Gabriel Veron, Dudu e Rony.

Fora da partida: Raphael Veiga (lesão na coxa direita), Marcos Rocha (mialgia na coxa direita), Jorge (trauma no joelho direito) e Jailson (lesão no joelho direito). Marcos Rocha, Danilo, Gabriel Menino, João Martins (auxiliar técnico) e Vitor Castanheira (auxiliar técnico). O técnico Abel Ferreira também ficará de fora. O treinador foi diagnosticado com Covid e o time será comandado pelo auxiliar, o português João Martins.

