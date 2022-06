Abel Ferreira testa positivo para Covid-19 e desfalca o Palmeiras

A equipe do Palmeiras terá um grande desfalque para o jogo desta segunda-feira (20), contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Abel Ferreira testou positivo para Covid-19, e não participou das atividades deste final de semana.

De acordo com informações do Globoesporte.com, logo após a vitória contra o Atlético-GO, o técnico apresentou sintomas gripais. Abel realizou testes que confirmaram a doença e agora cumpre o isolamento monitorado pelos médicos do Núcleo de Saúde e Performance.

Doente, o português estará fora do clássico contra o São Paulo, nesta segunda-feira (20). O auxiliar João Martins, deve assumir o comando técnico até que Abel seja liberado pelos médicos.



Segundo o diagnóstico, Abel deve ficar afastado de suas funções entre quatro a sete dias. Além disso, terá que fazer um novo teste para saber se está liberado para comandar o time contra o São Paulo pelas oitavas da Copa do Brasil. O jogo será na quinta-feira (23).

Novidades e retornos.

Nos treinos de sábado na Academia de Futebol, a novidade foi o retorno do zagueiro Kuscevic, que defendeu a Seleção chilena em três jogos nos torneios amistosos pela Ásia. Com o retorno do zagueiro, o Palmeiras passa a ter todos os jogadores que esteve com suas seleções.

No clássico de segunda-feira, o Palmeiras não contará com Zé Rafael, suspenso; o lateral Marcos Rocha e o meia Raphael Veiga, se recuperam de lesões musculares.

O Palmeiras sempre realiza treinos em dias das partidas, mas o provável time que pode ir a campo contra o São Paulo deve ter Weverton; Mayke (Gustavo Gómez), Luan, Gustavo Gómez (Murilo) e Piquerez; Danilo, Atuesta (Fabinho) e Gustavo Scarpa; Gabriel Veron, Dudu e Rony.

O Verdão lidera a competição com 25 pontos, três a mais que o vice-líder Corinthians, que enfrenta o Goiás (GO), na tarde de hoje, na Arena Neo Química.