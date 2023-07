Santos é punido com perda de mando em oito jogos e portões fechados

O Santos foi condenado pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) a oito jogos de perda de mando de campo e portões fechados no Campeonato Brasileiro.

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva puniu o clube por causa dos incidentes ocorridos na Vila Belmiro durante o segundo tempo da partida contra o Corinthians. Uma multa de R$ 80 mil foi aplicada.

O confronto contra o Goiás pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo (9), às 11h, ainda será realizada na Vila Belmiro, mas os próximos setes jogos que seriam realizados no estádio vão acontecer a 150 km da Vila e sem torcida.

De acordo com o STJD, clube já cumpriu uma partida de punição contra o Flamengo, pela 11ª rodada do Brasileiro. O Santos vai recorrer da decisão.

A CONFUSÃO

Dentro de campo, o jogo foi encerrado por Leandro Vuaden aos 44 minutos do 2° tempo após o lançamento de bombas no gramado. A confusão se alastrou para fora do estádio.

Nas ruas ao redor da Vila, torcedores organizados se reuniram e entraram em confronto com membros da Polícia Militar. A Tropa de Choque foi acionada e chegou ao local em poucos minutos.

Tanto gás de pimenta quanto bombas de efeito moral foram utilizados pelas autoridades, que conseguiram neutralizar parcialmente a confusão. Acesse também: Semana encerra com festa julina, circo e feira de artesanatos na Capital

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Com informações da Folhapress