Prefeitura de Chapadão do Sul entrega veículos para auxiliar atendimento de saúde

Na tarde desta quarta-feira, 5, o prefeito João Carlos Krug, juntamente com secretários municipais e vereadores, realizou a entrega de veículos que irão auxiliar a Secretaria de Saúde no atendimento à população de Chapadão do Sul.

Quatro veículos foram entregues durante a cerimônia:

– Uma ambulância Tipo A, destinada à simples remoção de pacientes, no valor de R$ 329.990,00. A aquisição foi possível através de uma Emenda Parlamentar da então Deputada Federal Rose Modesto, com contrapartida do município.

– Um Mini Bus com capacidade para 11 lugares, destinado ao serviço de regulação municipal, adquirido por R$ 248.500,00. O veículo foi adquirido por meio da Emenda impositiva 01/2022, apresentada pelos vereadores Alline Tontini, Alírio Bacca, Tucano, Professora Almira, André dos Anjos, Emerson Sapo, Marcelo da Costa e Vanderson Cardoso.

– Um veículo tipo furgão destinado ao Canil Municipal, adquirido por R$ 116.000,00. A compra foi realizada com recursos da Emenda impositiva 09/2022, apresentada pelo vereador Emerson Sapo.

– Uma van com capacidade para 21 lugares, adquirida por R$ 437.200,00. O veículo foi obtido por meio da Emenda Impositiva nº 002/2020, apresentada pelos vereadores Mika, Paulo Lupatini e Professor Cícero.

Durante a cerimônia de entrega, o prefeito João Carlos Krug ressaltou a importância dos veículos para o setor da saúde. “É com alegria que entregamos esses quatro veículos que irão auxiliar os pacientes de Chapadão do Sul que necessitam buscar atendimento fora do município, garantindo conforto e segurança durante o transporte”, destacou.

Além do prefeito, estiveram presentes na cerimônia os secretários municipais Maria das Dores (Assistência Social), Agnes Miler (Governo), Itamar Mariani (Finanças e Planejamento), Valéria Lopes (Saúde), Guerino Perius (Educação e Cultura), Lucas Cabrera (Controlador), Ricardo Bannak (SEINFRA), Junior Teixeira (SEDEMA), Raquel Tortelli (Administração), Ivanor Zorzo (Obras) e Alessandra Schweter (Esporte, Juventude e Lazer). Representando o Poder Legislativo, estiveram presentes os vereadores Alline Tontini (1ª Secretária), André dos Anjos (2º Vice-presidente) e Vanderson Cardoso (2º Secretário), em nome do presidente do Legislativo, Airton Tucano.

