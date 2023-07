Além do futebol: para acompanhar o time, torcedor enfrenta viagem e realiza ação social

Por amor ao time do coração, torcedores fazem de tudo para acompanhar uma partida de perto e sentir a emoção de acompanhar uma partida. Para ver uma partida do Cruzeiro, Flávio Renato Lima irá enfrentar em torno de 30 horas de viagem e mais de mil quilômetros até Belo Horizonte.

Jogando em casa, o Cruzeiro irá enfrentar no dia 21 de junho o Goiás, na 16 ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2023. Estando na 12ª colocação, o jogo promete lotar o Mineirão.

Dessa vez, Flávio irá realizar a viagem sozinho, partindo de Campo Grande até a Capital de Minas. Além disso, o torcedor irá levar uma faixa especial, representando a torcida do Mato Grosso do Sul. “Eu estou levando o nome do Estado, como sempre faço, para que todos saibam que aqui existe Cruzeiro Sport Club”, disse Flávio.

Ação

E não é só de jogo que o futebol é formado, mas também por ajudar ao próximo. Além de acompanhar o time, Flávio também participa de uma ação social que realiza a distribuição de roupas de frio e alimentos no dia do jogo, para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

“No jogo do Cruzeiro contra o Flamengo, no Rio de Janeiro, a nossa torcida tem uma união com a torcida do Flamengo e fomos até o morro do PPG, com cesta básica, doces e guloseimas para crianças, corte de cabelo. Batemos nessa tecla da ação, a ideologia da torcida é essa”, explicou.