Santos anuncia compra de Soteldo e novo vínculo vai até 2027

O Santos anunciou nesta sexta-feira (16) a compra de Yeferson Soteldo. O time alvinegro se antecipou, pois tinha até o dia 30 deste mês para definir a situação do venezuelano. Novo vínculo vai até junho de 2027. O Santos comprou 50% dos direitos econômicos do atacante.

A direção já tinha os moldes contratuais acertados junto do Tigres, do México. Mesmo sabendo do interesse de clubes brasileiros, o Santos se manteve tranquilo por já estar apalavrado com os mexicanos.

Soteldo foi convocado pela seleção venezuelana e é ausência nos treinos do técnico Odair Hellmann. Assim que retornar, irá assinar em definitivo com o Santos.

Essa é a segunda passagem do atacante no Santos. Na primeira, quando chegou em 2019, chamou atenção pelo bom desempenho em campo e se manteve até 2021. De volta, a direção segue vendo potencial no atacante, que criou identificação com o clube.

