Morre aos 69 anos, o presidente da SERC, João Felix Botezeli

Morreu no final da tarde de ontem (15), no Hospital Universitário em Campo Grande, o presidente da SERC (Sociedade Esportiva Recreativa Chapadão), João Felix Botezeli, de 69 anos. Ele estava internado se recuperando de sequelas causadas pela dengue.

Felix é natural do Rio Grande do Sul e foi um dos pioneiros de Chapadão do Sul. Ele chegou na região nos anos oitenta para trabalhar na Fazenda Ribeirão, hoje funciona atualmente a IACO Agrícola. Solteiro, formado em agronomia e médico veterinário, Felix sempre foi um defensor do futebol no município, além de manter uma parceria com a equipe feminina da UCDB.

Apaixonado pelo esporte, João Felix era sempre aberto com a imprensa esportiva de Mato Grosso do Sul e deixa uma lacuna na sociedade de Chapadão do Sul de no futebol sul-mato-grossense.

Informações familiares é que dirigente apresentou sintomas de dengue e no final do tratamento, teve sequelas nos órgãos vitais. Ele estava internado no Hospital Municipal de Chapadão do Sul, onde teve uma piora em seu quadro de saúde.

Uma médica infectologista foi até Chapadão do Sul neste último final de semana e recomendou que o empresário fosse removido para Campo Grande. Ele foi internado no Hospital Universitário e ainda na tarde da última quarta-feira (14), e a mesma médica disse que estava otimista em sua recuperação. Felix teve uma piora em seu quadro clinico e foi internado em uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), quando na tarde de ontem (15) sofreu uma parada respiratória. João Félix não resistiu e faleceu às 17h15.

Segundo o site Jovem Sul News, o seu corpo deverá ser transladado para Chapadão do Sul, onde está sepultado ao lado da sua mãe.

