Corumbá comemora 156 anos de Retomada

A cidade de Corumbá comemorou na sexta-feira, dia (16), os 156 anos de seu aterro no Jardim da Independência. A solenidade contou com a presença do Prefeito Marcelo Iunes, sob a coordenação do General de Brigada Marcelo Zanon, da 18ª Brigada de Infantaria do Pantanal. O contra-almirante Iunis Távora Said, comandante do 6º Distrito Naval, também prestigiou o evento. Amanda Balancieri Iunes, Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania, também esteve presente.

Alunos da Rede Municipal de Ensino participaram da solenidade, que começou com o hasteamento da bandeira nacional pelo prefeito Marcelo Iunes. Ele também depositou uma coroa de flores na estátua do marechal Antônio Maria Coelho, o herói da recuperação. A cerimônia, inicialmente marcada para terça-feira, 13 de junho, foi adiada devido às condições climáticas adversas em Corumbá.

O General de Brigada Marcelo Zanon destacou a corajosa participação das mulheres de Corumbá na Guerra contra o Paraguai, afirmando: “Tínhamos um grupo de corajosas mulheres de Corumbá que lutaram bravamente”. O presidente da Câmara Municipal, Ubiratan Canhete de Campos Filho (Bira), também participou da solenidade.

O prefeito Marcelo Iunes, em seu discurso, enfatizou a importância da data, que relembra um momento de guerra entre Brasil e Paraguai. Ele afirmou: “Embora esta data nos lembre da heróica marcha do tenente-coronel Antônio Maria Coelho e sua tropa para reconquistar nossas terras, devemos entender que todas as desavenças passadas ficaram no passado. Hoje, nossos laços fraternos se fortalecem a cada dia. “

O prefeito também lamentou o falecimento do escritor e historiador Augusto César Proença, profundo conhecedor da história de Corumbá. “Gostaria de expressar minhas condolências pela perda do nosso historiador e escritor, Augusto César Proença, que faleceu esta semana.

Ele foi um grande estudioso da história do Pantanal e de Corumbá, e fez contribuições significativas para nossa região. Augusto César escreveu vários textos sobre a Recuperação de Corumbá, e eu o homenageio com esta humilde homenagem”, comentou o prefeito Iunes.

A Reclamação

O dia 13 de junho marca a retirada das tropas paraguaias que ocupavam a região de Corumbá, então província do Mato Grosso, durante a Guerra contra o Paraguai. Em janeiro de 1865, Corumbá e o Forte Coimbra foram militarmente tomados pelas forças paraguaias comandadas pelos coronéis Vicente Barrios e Izidoro Resquin. A missão deles era capturar o Forte Coimbra, bem como as Vilas de Albuquerque e Corumbá.

Em 1867, o presidente da província de Mato Grosso, Couto Magalhães, decidiu reaver o território para o Império do Brasil. Os preparativos para a operação militar foram iniciados sob o comando do tenente-coronel Antônio Maria Coelho. No dia 15 de maio de 1867, as tropas partiram do Porto de Cuiabá, acampando próximo a Corumbá às 18 horas. em 12 de junho.

Na madrugada de 13 de junho, as tropas seguiram para o norte, marchando ao longo das margens do rio Paraguai. Após percorrerem 25 quilômetros, pararam próximo ao povoado de Corumbá para observação e planejamento tático de seus comandantes.

Às 14 horas, os ataques foram lançados simultaneamente de diferentes pontos e continuaram até as 18 horas. As tropas brasileiras sofreram um total de nove baixas, incluindo o tenente Manoel de Pinho e o capitão Cunha e Cruz. Outros 27 soldados ficaram feridos. Da força paraguaia de 200 homens estacionada em Corumbá, 27 foram feitos prisioneiros. Essas operações bem-sucedidas marcaram a recuperação de Corumbá pelas forças brasileiras. Fonte: Portal Mato Grosso.

A cerimônia serviu não apenas como uma homenagem aos bravos heróis das Forças Armadas brasileiras, bem representadas pelo Exército e Marinha, mas também como uma ocasião para homenagear a união entre os povos brasileiro e paraguaio. O prefeito Iunes concluiu seu discurso afirmando: “Juntos, inspirados na história de bravura da Reclamação, brasileiros e paraguaios lutam agora pela construção de uma sociedade mais justa, humana e fraterna. Que o valoroso espírito do Marechal Antônio Maria Coelho nos guie por muito tempo neste caminho de paz e comunhão.”

Com informações da Prefeitura de Corumbá

