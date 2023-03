Rony garante classificação do Palmeiras para as semis do Paulista

O atacante Rony decidiu e o Palmeiras derrotou o São Bernardo por 1 a 0, na noite deste sábado (11) no Allianz Parque, para se classificar para as semifinais do Campeonato Paulista. Dono da melhor campanha geral da primeira fase, o Verdão aguarda as outras semifinais para conhecer o seu próximo adversário na próxima fase.

Quem pensou que o Palmeiras teria vida fácil por jogar em casa, se enganou. O São Bernardo foi corajoso na primeira etapa e chegou a finalizar em sete oportunidades. Mas do outro lado estava um dos times mais eficientes do futebol brasileiro na atualidade, o Verdão, que conseguiu garantir a vitória um pouco antes do intervalo.

Aos 41 minutos Gabriel Menino recebeu na ponta direita e cruzou para o meio da área, onde Rony se antecipou para se livrar da marcação adversária e cabecear com liberdade para superar o goleiro Alex Alves.

Quartas de final

As quartas de final do Campeonato Paulista continuam no próximo domingo (12) com os confrontos entre Corinthians e Ituano, a partir das 16h (horário de Brasília) em Itaquera, e entre Bragantino e Botafogo-SP, a partir das 19h30 em Bragança Paulista.

Na segunda (13) o São Paulo pega o Água Santa a partir das 20h no Allianz Parque. Acesse também: Vasco pega o Flamengo com vantagem e moral elevada

Com informações da Agência Brasil