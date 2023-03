Mensagem de Jesus do livro Ele e Eu, de Gabrielle Bossis, número marginal 1268

E diz Jesus: O Meu coração transborda. Eu me ofereço a todas as almas, mas é preciso que alguém me ajude neste encontro. Em outro tempo disse: “deixe que as crianças venham a

mim.”

Agora digo, ajudai-me para que venham, a esses que não me conhecem, aos que me conhecem, aos que me mal me conhecem e aos que não querem conhecer-me. Aguardo todos com um ardente amor.

Dizes assim, tu que sabes disto melhor. Que todos tenham os ouvidos atentos. Eu desejo a todos e isto é natural, uma vez que quem ama sempre quer se comunicar com a pessoa amada. Parem um pouco, coloquem-se em atitude de escuta.

Como escutar se não param? Se pararem, se me procurarem no silêncio da oração, com certeza escutarão. Já falei a tantos! Não falaria com vocês? Os amo o suficiente para isto. “Aguardo todos com um ardente amor”.

Ajudem-me a atrair a todos, falem da minha misericórdia, que não procura os justos, mas os pecadores, a fim de que se convertam, a fim de que tenham vida e vida em plenitude. Como sofro por uma vida mais próxima da morte que muitos levam.

Quero derramar uma onda, um mar de amor sobre todos. Digam a todos quem somente pelo fato de se deixarem ser tocados pelo arrependimento, já estarão dentro de meu coração. Vocês não podem adivinhar o que é o coração do vosso Salvador.

Façam-me a honra de crer, que tenho todas as qualidades do amor e da misericórdia, todos os encantos do perdão, sem excesso e sem retorno. Eu não volto a me lembrar das faltas, uma vez que eu tenha perdoado.

Tenham filhos, esta experiência na vida de vocês em primeiro lugar, para com mais propriedade poderem proclamar essa mesma experiência para todos os outros, para que, de agora em diante, sem medo, possam eles se aproximarem de mim.