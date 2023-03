Vasco pega o Flamengo com vantagem e moral elevada

Motivado, cruz-maltino enfrenta rival em crise, nas semifinais do Rio

O Vasco fez sua parte e venceu o Bangu, na última rodada da Taça Guanabara. O resultado fez os cruz-maltinos terminarem a fase de classificação na segunda posição. Com isso, os vascaínos terão vantagem na semifinal contra o Flamengo. A partida de ida da semifinal será nesta segunda-feira (13), às 20h10 (de MS), no Maracanã.

O atacante Gabriel Pec vê isso como positivo, mas pregou foco na busca pela vitória. “Chegamos muito bem, focados, estamos evoluindo jogo a jogo. Creio que vamos chegar preparados e muito bem contra o Flamengo. É uma vantagem muito boa, mas não vamos entrar em campo pensando nela. Temos que entrar em campo e pensar no jogo. Mas, se Deus quiser, essa vantagem vai nos ajudar”, disse.

O Vasco vai atuar por dois resultados iguais contra o Flamengo. O técnico Maurício Barbieri projetou o duelo contra os rubro-negros. O comandante ressaltou que os vascaínos chegam para o duelo mais respeitados do que em anos anteriores. “Hoje tenho certeza que eles têm muito mais respeito por nós do que no início da temporada. Isso é bacana. A ideia é que seja um grande espetáculo e, da minha parte, quero sair vitorioso”, disse Barbieri.

Flamengo

No rival, a boa notícia foi a presença do atacante Pedro no trabalho iniciado quinta-feira (9) para as semifinais. O jogador ficou no banco de reservas no meio de semana, mas sem condição de jogo, de acordo com o técnico português Vítor Pereira.

Outro que participou da atividade foi o volante Thiago Maia. O jogador fez trabalho com a fisioterapia e ainda é dúvida para o confronto. Quem pode ser relacionado é o volante Victor Hugo, que se recuperou de lesão que o tirou de grande parte desta temporada.

Já David Luiz, Pulgar e Varela não foram a campo. Todos seguem em tratamento de problemas físicos e dificilmente vão para o duelo contra os cruz-maltinos.

Mais uma vez, torcedores foram para a porta do CT Ninho do Urubu protestar contra a má fase do time. Os alvos foram o técnico Vítor Pereira e o vice-presidente Marcos Braz. O português foi hostilizado e chamado de “pipoqueiro” pelos presentes.

Fluminense

O lateral esquerdo Marcelo foi apresentado na noite de sexta-feira (10) pelo Fluminense, com direito à festa no Maracanã. Ao menos 30 mil torcedores prestigiaram o jogador. O ex-atleta do Real Madrid é o principal reforço tricolor para a temporada.

“Estou muito, muito feliz. Estou voltando para casa… Voltando, não. Já estou aqui! Obrigado a todos pelo carinho de sempre. Foram 17 anos longe de casa, mas com um sentimento muito bom. Hoje, tenho alegria de estar de volta. Tenho certeza de que vai dar tudo certo. Vou brigar, vou correr, vou lutar para dar alegria para vocês. Não vai faltar entrega, paixão. Tudo por vocês”, declarou o lateral esquerdo de 34 anos.

A diretoria agiu rápido e já regularizou Marcelo. Com isso, o jogador pode atuar na fase final do Carioca. Time de melhor campanha na primeira fase, o Tricolor abre as semifinais neste domingo, às 17h, contra o Volta Redonda, no estádio Raulino de Oliveira.

No entanto, a tendência é a de que Marcelo seja preparado para estar apto, visando a fase de grupos da Libertadores.

Por Gazeta Press

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: