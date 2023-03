Poliesportivo Vila Almeida abre inscrições para aulas que vão de futsal a ciclismo

Para incentivar a prática esportiva e atividades físicas em todas as idades, o Centro Poliesportivo Mamede Assem José, conhecido como Poliesportivo da Vila Almeida, está com inscrições abertas nas seguintes modalidades: futebol de sete society, basquetebol, futsal, voleibol e ciclismo (mountain bike), para crianças e jovens de 5 a 17 anos.

As inscrições podem ser feitas pessoalmente no Poliesportivo, que fica na Avenida Engenheiro Amélio Carvalho Baís, 1.890, Vila Almeida, em Campo Grande. No local vai preencher uma ficha de matrícula, levar uma foto 3×4, carteira de identidade (RG) e exame/laudo médico, caso o interessado tenha algum problema de saúde.

Os menores de idade devem estar acompanhados do pai/mãe ou responsável legal. Há também a opção de se matricular e sanar dúvidas via WhatsApp. Podem mandar mensagens no (67) 99136-9991.

No complexo também há treinamento de basquetebol em cadeira de rodas. Ainda são ministradas aulas de alongamento, treinamento funcional e ritbox (exercícios com dança e música) para qualquer pessoa acima dos 13 anos. Acesse também: Vasco pega o Flamengo com vantagem e moral elevada

Futebol de sete society: Segunda, quarta e sexta: 8h às 10h e 14h às 16h

Basquetebol: Terça: 8h às 9h e 15h às 17h

Quarta: 15h às 17h

Quinta: 8h às 10h e 15h às 17h

Sexta: 15h às 17h

Futsal masculino: Terça: 8h às 9h e 14h às 15h

Quarta: 9h às 10h e 14h às 15h

Quinta: 8h às 9h e 14h às 15h

Sexta: 9h às 10h e 14h às 15h

Futsal feminino: Terça e quinta: 14h às 15h

Voleibol: Quarta e sexta: 8h às 9h e 14h às 15h

Futsal (12 a 14 anos): Terça e quinta: 15h às 16h

Futsal (15 a 17 anos): Quarta e sexta: 15h às 16h

Futsal sub-20: Terça e quinta: 16h às 17h

Futebol: Terça: 9h às 10h

Ciclismo (mountain bike): Terça e quinta: 15h às 18h

Basquete em cadeira de rodas: Segunda, quarta e sexta: 19h às 21h

Treinamento funcional: Terça e quinta: 7h às 8h, 16h às 17h e 17h30 e 18h30

Alongamento: Terça e quinta: 8h às 9h

Ritbox: Quarta e sexta: 7h às 8h e 16h às 18h