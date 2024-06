Cão da raça golden retrivierm é encontrado em situações de maus tratos em Bonito

Na última quarta-feira (26) a PMA (Polícia Militar Ambiental) de Bonito atendeu um caso a um animal doméstico na MS-382. Um cão macho, adulto, da raça Golden Retriever, foi encontrado em estado de maus tratos e abondono.

O animal apresentava sinais de negligência, estavasujo, magro, com pelos embolados e muita fome. Conforme laudo da médica veterinária, o cão estava infestado de carrapatos, tinha feridas pelo corpo, dermatite e subnutrição.

O tutor do cão disse que não tem tempo para cuidar do animal, pois trabalha das 7h às 21h de segunda a sexta-feira e viaja nos fins de semana para visitar sua família em outro município. Assim, o cão ficava sozinho durante todo esse período, sem qualquer assistência.

a PMA autuou administrativamente o proprietário com uma multa de R$ 3.000,00. O caso foi encaminhado à Polícia Civil para providências criminais. Abadono e maus tratos é crime Com base na Lei 9.605/98, Art. 32, e nos Art. 29 e 3, II e IV do Decreto 6.514/08.

O cão foi apreendido e ficará sob tutela provisória de um voluntário capacitado, que oferecerá os cuidados e a atenção necessários para a sua recuperação. A PMA reforça a importância da denúncia de casos de maus-tratos e abandono, e se compromete a continuar atuando na proteção e bem-estar dos animais.

