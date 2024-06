CBFS divulga tabela da Taça Brasil Sub-17 com time de MS

Começa neste domingo (30), a Taça Brasil de Futsal Sub-17 e Mato Grosso do Sul será representado pelo Chelsea Brasil MS. As disputas serão em Paranaguá (PR), na Arena Albertina Salmon. A competição seguirá até 6 de julho, entre 16 equipes de várias regiões do País.

O time está no Grupo C, junto de ASF – Sorriso Futsal (MT), Colégio Drummond (PR) e Esporte Clube Vivaz (RR). Ao todo, são quatro grupos, sendo que avançam para a próxima fase os dois melhores colocados de cada.

A estreia da equipe Sul-mato-grossense será contra a ASF – Sorriso Futsal (MT), no dia 30, às 11h (horário de MS). Logo depois, no dia 1º de julho, o Chelsea encara o Esporte Clube Vivaz (RR), às 7h30 e fecha a fase de grupos no dia 2, diante do Colégio Drummond (PR), às 12h45.

Com informações do ge