Reavaliado, Gabriel Neves treina normalmente com elenco; Calleri se recupera

Duas boas notícias para o São Paulo, o volante Gabriel Neves e o atacante Calleri trabalharam sem limitações e podem estar à disposição para o duelo, no próximo domingo (7), contra o Internacional, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro.

Neves, que sofreu um entorse no tornozelo direito no empate sem gols com o Tolima, na última terça-feira (2), pela Copa Sul-Americana, foi reavaliado pelo Departamento Médico e treinou normalmente com o restante do elenco. Recuperado de dengue, o atacante Calleri fez atividade no gramado com a preparação física.

Nas atividades de quinta-feira (5), logo após um circuito físico de aquecimento, o elenco realizou um trabalho técnico. Na sequência, os jogadores que atuaram em todo ou na maior parte do duelo com os colombianos fez um complemento regenerativo. Acesse também: Luxemburgo pretende usar jovens da base no Corinthians

Com informações da Revista Lance!