Luxemburgo pretende usar jovens da base no Corinthians

Vanderlei Luxemburgo, do Corinthians, afirmou que pretende dar muitas chances aos jovens atletas, durante seu trabalho no clube. “Sobre jogador jovem: o técnico tem que matar no peito e colocar o moleque para jogar. Tem que pôr eles para jogar, se tiver que jogar, vai jogar. Mas, temos que saber que responsabilidade existe.”

“Quando forem cobrar do moleque, cobrem de mim: ‘Por que você botou ele para jogar?’. Quando vem da base, isso é Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Santos, vem identificado com as coisas do clube, isso é muito legal, vem com a marca do clube”, disse o técnico, em entrevista coletiva.

Luxemburgo colocou os jovens Murillo e Adson desde o início, na derrota de terça-feira (2) contra o Del Valle. O zagueiro fez o seu terceiro jogo na equipe principal, enquanto o ponta alterna momentos entre titular e reserva.

Pedro e Matheus Araújo entraram no segundo tempo. Os jovens são vistos como duas das maiores promessas da base corintiana e vêm ganhando espaço, nas últimas semanas.

Caetano, Ruan Oliveira, Guilherme Biro e Giovane são outros jogadores formados no Corinthians que estão há pouco tempo no profissional.

Luxa ainda tem Barletta, recém-contratado junto ao São Bernardo, como opção mais jovem. O ponta tem 21 anos e já atuou em três partidas no clube alvinegro.

O Corinthians volta a jogar na segunda-feira (8), contra o Fortaleza. A partida é válida pelo Campeonato Brasileiro.

Com informações da Folhapress/Uol, por Bruno Madrid