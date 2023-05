Vítimas de acidente escapam de carros pegando fogo na Av Duque de Caxias

Violento acidente envolvendo dois veículos, um Renault Logan e uma Pickup Fiat Strada deixou duas vítimas feridas, na tarde desta sexta-feira (5), no alongamento da Avenida Duque de Caxias, aproximadamente 600 metros após o bairro Santa Mônica, sentido Campo Grande – Aquidauana/Terenos.

Segundo informações preliminares, há a suspeita de que o veículo de passeio estava no acostamento para acessar em um retorno improvisado por uma pista de areia, quando, no instante da manobra, foi atingido. Com o impacto da batida, ambos os automóveis pegaram fogo, momento que as vítimas conseguiram escapar.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, quando a equipe de brigadistas chegou no local da batida, as vítimas já haviam sido encaminhadas para o Hospital da Santa Casa de campo Grande, há princípio sem ferimentos graves. Cerca de 1,5 mil litros d’água forma utilizados para apagar o fogo.

Vídeo: Reprodução

Com informações do repórter Marcos Maluf