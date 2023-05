Evento sobre confinamento deve reunir mil pecuaristas na Capital

A 10ª edição do Confinar acontecerá em Campo Grande (MS), nos dias 9 e 10 de maio e promete reunir mais de mil pecuaristas de diversos estados e países vizinhos. Ao todo, serão mais de 10 palestras sobre o desenvolvimento do setor. O evento ainda contará com expositores que trarão tecnologias aos pecuaristas, entre maquinários, softwares e insumos para bovinocultura de corte.

Entre os nomes já confirmados como palestrantes para o primeiro dia de evento, estão Jaime Verruck, secretário da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), que apresentará dados sobre a transformação das cadeias produtivas de Mato Grosso do Sul e seus impactos econômicos. E Eduardo Batista, consultor nacional Nutron-Cargill, que abordará o tema: desafios e oportunidades da recria confinada.

O vice-presidente do time de pesquisa e econômica da XP, abrirá o evento, traçando o panorama econômico no Brasil e no mundo, com cenários para 2023. No primeiro dia também terá a Associação Novilho Precoce MS, apresentando as vantagens do associativismo, com elementos como a compra coletiva, realizada pelos pecuaristas.

Terá também apresentações de casos de sucesso, produtores rurais que desenvolveram algum formato de produção estimularam o sucesso da produção, como aconteceu nas fazendas Laudejá Agronegócio (Bonito/MS) e Engenho da Serra (Bela Vista de Goiás/GO).

Já no segundo dia de evento, quem marca a agenda é a professora da Universidade de São João del Rei, Janaina Martuscello, para apresentar as estratégias de manejo para intensificação da produção animal em pastagens. O público poderá conferir, a palestra sobre o agronegócio e a liberdade econômica, com Antônio Cabrera Mano Filho.

E para completar a agenda, Flávio Dutra Rezende, pesquisador APTA Colina/SP, abordará inovações na pecuária, seguido de Marcelo Cabral, médico veterinário que destacará a qualificação de uma equipe de excelência e, por fim, Rogério Goulart, produtor rural e editor chefe da Carta Pecuária, apresentará relatos sobre mercado do boi gordo e do bezerro, frente ao ciclo pecuário.

