Capital amanhece chuvosa e previsão indica temporais para MS

Para quem precisou sair de casa na manhã desta quinta-feira (6) em Campo Grande, se deparou com chuva forte em diversos pontos da cidade. De acordo com a meteorologia, Mato Grosso do Sul tem previsão de acumulados significativos de chuvas, com valores acima de 50 mm/24h.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), chegada da frente fria oceânica está aliada a atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai.

Na Capital, a mínima será de 21°C e a máxima de 28°C. Em Dourados, a máxima chega aos 29°C. No sul, Ponta Porã registra mínima de 20°C e máxima de 25°C; Iguatemi terá mínima de 21°C e máxima de 27°C.

No norte, previsão de 21°C de mínima e máxima de 31°C. No Pantanal, a mínima prevista é de 23° e a máxima é de 27°C. Em Porto Murtinho, mínima de 22°C e máxima de 26°C. Na região do Bolsão, Três Lagoas terá 21°C de mínima e máxima de 33°C.

Chuva em março

Em Mato Grosso do Sul, o acumulado registrado neste mês em 2023 ficou acima da média história em 73% do Estado, conforme os dados do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).

De acordo com o boletim mensal, que conta com análise específica em 35 pontos do território sul-mato-grossense, em 26 desses locais as chuvas ficaram acima da média, enquanto em nove destes as chuvas ficaram abaixo do esperado no período.

O município em que houve maior registro de chuvas em março foi São Gabriel do Oeste, com 444,4 mm, número 202% acima da média histórica – ou seja, o triplo do esperado. Em Campo Grande, a precipitação acumulada foi de 229 mm, 51% acima da média.

Alerta

Os municípios da região noroeste do Estado estão sob alerta de tempestades até o fim da manhã de hoje. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) o alerta indica chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo.

Além disso, está previsto o avanço de uma frente fria oceânica, aliado a atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai, que deve derrubar de forma leve as temperaturas no Estado.

Após a passagem da frente fria haverá uma queda das temperaturas, principalmente das máximas. As menores temperaturas são esperadas para o próximo fim de semana, onde deve registrar valores entre 16/18°C.