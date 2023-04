Torcedores bolivianos se mostram decepcionados com “Palmeiras reserva” na Libertadores

A equipe da Sociedade Esportiva Palmeiras já se encontra na capital boliviana, em La Paz, para o confronto de hoje a noite (5), às 20h30 (horário de MS) contra o Bolivar, pela Conmebol Libertadores. De acordo com informações do Globoesporte.com, o Verdão deve entrar em campo com um time completamente reserva.

A informação de uma equipe mesclada do Palmeiras, pegou de surpresa os moradores de La Paz.

– Como assim, aquele garoto de 16 anos não vem? – questionou para a reportagem do Globoesporte.com, um motorista de aplicativo, sócio-torcedor da equipe boliviana, em meio ao trânsito na região central de La Paz.

A equipe do Palmeiras resolveu levar um time mais alternativo, visando poupar seus principais jogadores para o segundo jogo de final do Campeonato Paulista. O Palestra perdeu a partida por 2 a 1.

A decepção não é só entre os bolivianos que gostaria de acompanhar de perto o atual campeão brasileiro. Bastante decepcionado, um torcedor paraguaio que se encontra em Laz Paz apareceu no hotel na tentativa de tirar fotos com os atletas, entre eles o seu ídolo e conterrâneo, o zagueiro Gustavo Gomez.

De acordo com a reportagem, a comissão técnica do Palmeiras vê que a ida dos reservas e o descanso dos titular para a Bolívia, em uma longa de 4h, como positiva. O Estádio Hernando Siles, fica em uma altitude de 3.500 metros.

Segundo análise do departamento de futebol, esse descanso dos titulares será fundamental para um bom desempenho no próximo domingo, no Allianz Parque.

