Rayssa Leal fica em 2º lugar na SLS Championship Tour 2024 em Paris

A primeira etapa do SLS Championship Tour 2024, que aconteceu neste sábado (24) em Paris, foi marcada pelo desempenho excepcional dos skatistas brasileiros Rayssa Leal e Giovanni Vianna. Rayssa conquistou o segundo lugar no pódio feminino, enquanto Giovanni foi o melhor brasileiro entre os homens, fechando a competição na quarta posição.

No pódio feminino, a australiana Chloe Covell brilhou em primeiro lugar, seguida por Rayssa Leal em segundo e a japonesa Yumeka Oda na terceira posição.

Entre os homens, o francês Aurelien Giraud sagrou-se campeão, deixando o português Gustavo Ribeiro na segunda posição e o norte-americano Nyjah Huston em terceiro.

Nas classificatórias, outros talentosos skatistas brasileiros representaram o país: Felipe Gustavo ficou em 8º lugar na classificação geral, seguido por Kelvin Hoefler em 9º, Lucas Rabelo em 10º e Filipe Mota em 18º.

A primeira fase da competição contou com seis rodadas eliminatórias, divididas em quatro grupos masculinos e dois femininos. Entre os homens, os vencedores de cada grupo avançaram para a final, juntamente com os dois melhores segundos colocados considerando-se as quatro chaves. No feminino, as três melhores de cada grupo garantiram vaga na final.

O SLS Championship Tour 2024 promete ser histórico, com um total de oito etapas, o maior número da história da Liga. As cidades que sediarão as próximas etapas são San Diego e Las Vegas nos Estados Unidos, uma cidade a ser definida na Austrália, Tóquio no Japão e, finalmente, São Paulo no Brasil, onde ocorrerá o SLS Super Crown nos dias 14 e 15 de dezembro.

O calendário completo do SLS Championship Tour 2024 inclui:

– 30 de março: SLS APEX (EUA – Las Vegas)

– 20 de abril: SLS San Diego (EUA – Califórnia)

– 25 de maio: SLS APEX (EUA – Las Vegas)

– 31 de agosto: SLS APEX (EUA – Las Vegas)

– Outubro (data e local a definir): SLS Austrália

– 23 de novembro: SLS Tóquio (Japão)

– 14 e 15 de dezembro: SLS Super Crown (São Paulo, Brasil)

A competição continua atraindo atenção global para a cena do skate, consolidando-se como um dos eventos mais aguardados pelos amantes do esporte.

Com informações da Confederação Brasileira de Skate

