Cidade Universitária da UFMS receberá concurso literário cultural com prêmios em dinheiro

A Cidade Universitária da UFMS, em Campo Grande, se tornará o epicentro de um encontro cultural marcante durante os dias 25, 26, 27 e 28 de abril. O Festival da Juventude, que abrangerá diversas expressões culturais, desde literatura e música até teatro e batalhas de rimas, promete agitar a cena cultural local.

A primeira etapa do evento já foi lançada, consistindo em um concurso literário exclusivo para jovens de 15 a 24 anos. As modalidades incluem poesia, conto, crônica, batalha de rima, além de reportagem escrita e audiovisual. As inscrições estão abertas para os jovens do estado, e o regulamento completo está disponível no site www.festjuv.com.br.

O reitor da UFMS, Marcelo Turine, ressalta a importância do evento para os jovens do estado, destacando a relevância de espaços para a troca de experiências e expressão cultural. Ele expressa o orgulho em sediar essa edição, esperando que seja apenas a primeira de muitas, proporcionando uma vivência cultural única e ampliando os horizontes em Mato Grosso do Sul.

Os vencedores do concurso literário receberão prêmios em dinheiro e terão seus trabalhos publicados em um livro. O concurso distinguirá as produções de participantes de 15 a 18 anos e de 19 a 24 anos. Os três primeiros colocados de cada categoria serão premiados com R$ 2.500,00.

A coordenadora do evento, Andréa Freire, destaca que o concurso proporcionará uma visão do que está sendo produzido pelos jovens de Mato Grosso do Sul, oferecendo perspectivas sobre como eles enxergam o mundo. O projeto, inicialmente focado na literatura, expandiu-se para outras vertentes culturais, incluindo diversas oficinas abordando temas variados.

O escritor e professor sul-mato-grossense, Febraro de Oliveira, de 25 anos, ressalta que, apesar dos desafios enfrentados pelos jovens em um mundo globalizado e tecnológico, há um movimento crescente de interesse pela literatura entre os mais jovens.

O Festival da Juventude é uma iniciativa da AACIC – Associação dos Amigos do Cinema e da Cultura, em parceria com a UFMS. O evento busca conectar a juventude do estado com diversas expressões culturais, estimulando a criatividade e a expressão dessa geração. O apoio do deputado federal Vander Loubet, por meio de emenda parlamentar, foi crucial para a realização do festival, reforçando a importância de espaços para a expressão da criatividade juvenil.

Além da parceria fundamental com a UFMS, o Festival conta com o patrocínio do Ministério da Cultura e a colaboração das Secretarias de Cultura, Educação e Cidadania do Estado, além do apoio do Fecomércio/SESC. A programação completa será divulgada no mês de março.

Festival da Juventude – FESTJUV:

– Quando: De 25 a 28 de abril de 2024

– Onde: Cidade Universitária da UFMS, em Campo Grande

– Realização: AACIC – Associação dos Amigos do Cinema e da Cultura e UFMS – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

– Entrada Franca

