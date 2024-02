MIS recebe “cinematuridade”, projeto com reflexões sobre envelhecimento a partir do cinema japonês

Na pacata cidade japonesa de Narayama, uma tradição peculiar dita que aqueles que ultrapassam os 70 anos devem deixar a vila e buscar a morte no topo da montanha. Esse é o intrigante enredo do filme japonês “A Balada de Narayama”, lançado em 1983, que servirá como ponto de partida para as discussões na primeira edição do Cinematuridade deste ano.

O projeto, realizado pela Subsecretaria de Políticas Públicas para Pessoa Idosa, busca unir o audiovisual e o debate, proporcionando reflexões profundas sobre o processo de envelhecimento. A trama do filme, ambientada em uma sociedade tradicional, levanta questões sobre a relação entre gerações e os desafios enfrentados pelos idosos.

A cada mês, o Cinematuridade será realizado no Museu da Imagem e do Som (MIS) e futuramente em outros locais e municípios do Estado. Após a exibição do filme, os participantes são convidados a compartilhar suas opiniões e percepções, enriquecendo a experiência coletiva.

Zirleide Barbosa, subsecretária responsável pelo projeto, destaca a importância desse diálogo: “Depois do longa, as pessoas ficam e participam colocando suas opiniões e percepções acerca do que viram, o que é muito bacana porque a visão de um vai completando a do outro, já que as pessoas veem a mensagem de determinada forma.”

A cada edição, um profissional da rede de atendimento à pessoa idosa é convidado para relacionar os temas abordados na tela com o cotidiano dos sul-mato-grossenses. Nesta edição, o pesquisador de Envelhecimento Humano, Cuidados Paliativos, Espiritualidade e Religiosidade em Saúde, professor Ramon Moraes Penha, da UFMS, conduzirá o diálogo.

Serviço

O Cinematuridade está marcado para quarta-feira, dia 28 de fevereiro, às 14h, no MIS, localizado na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559 – 3º andar. A entrada é gratuita e aberta a todos que desejam participar desse encontro enriquecedor, onde o cinema se torna uma ferramenta poderosa para compreender e discutir as nuances do envelhecimento na sociedade contemporânea.

Com informações de Paula Maciulevicius, Comunicação da SEC