Ação descentralizada do Cadastro único acontece amanhã na Comunidade Sucuri

Amanhã(27) acontece uma ação do cadastro único na comunidade sucuri, localizada em área rural a 15 km do assentamento do Aguão. Uma equipe da Secretaria de Assistência Social (SAS) fará encaminhamentos e orientações para a população local pertinentes ao Cras Indubrasil, além de informações, atualização e regularização do Cadastro Único.

Cerca de 60 famílias são esperadas para serem atendidas, sendo a maioria residente em chácaras. O atendimento acontece em parceria com equipe médica da UBS da região. Está é a primeira edição descentralizada do ano e pretende aproximar os serviços dos 21 Centros de Referência de Assistência Social (Cras) das comunidades que residem distantes das unidades.

Ao longo do ano, ações semelhantes ocorrerão todos os meses nas regiões de abrangência das unidades, organizadas por lideranças de bairro, entidades e profissionais da Rede de Assistência do município.

Os técnicos levam atendimentos de orientação e encaminhamentos diversos, atualização e/ou inclusão no Cadastro Único para Programas Sociais que dão acesso a Programas como o Bolsa Família, Tarifa Social de Energia Elétrica, entre outros.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.