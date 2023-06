Presidente da CBF tem reunião com líderes da seleção sobre técnico

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, teve nesta quarta-feira(14) uma reunião com os líderes atuais da seleção brasileira.

O dirigente brasileiro esteve reservadamente com o zagueiro Marquinhos, o lateral-direito Danilo, o goleiro Alisson e o volante Casemiro.

Esses são os jogadores que conjugam experiência e qualidade na convocação atual e foram ouvidos por Ednaldo, que tem como alvo principal o técnico Carlo Ancelotti, do Real Madrid. Dos jogadores ouvidos, Casemiro é o único que trabalhou diretamente com o italiano.

A ideia de Ednaldo foi buscar algum tipo de aval ou sinal verde dos jogadores para seguir na busca pelo técnico, avaliando também nomes alternativos, momento de anúncio e condução da gestão da equipe nos próximos compromissos.

Publicamente, Marquinhos ainda deixou alguns elogios à postura do presidente da CBF.

“Ele vem trabalhando nos últimos detalhes e será a decisão dele. Mais do que isso, a gente não pode falar muito também para não atrapalhar as negociações que tiverem vindo à tona. Esse é um momento delicado de escolha do treinador. Fico muito feliz que ele não só por isso mas por outros casos e muitos que já teve, ele é um presidente que é muito ativo no dia a dia da seleção, vendo o que está acontecendo nas seleções e muitas questões, logística e tudo que pode ajudar”.

Os planos da CBF sobre técnico

A CBF espera sair da Espanha com um cenário mais claro a respeito de Ancelotti, seja um caminho para acordo neste mês ou esperá-lo para o futuro.

O contrato do técnico com o Real Madrid termina em junho de 2024. A CBF considera a possibilidade de esperar o vínculo terminar para contar com o italiano na seleção.

Ednaldo Rodrigues tenta um meio de verificar com o Real Madrid também o que o clube entende sobre o assunto. Ele chegou a citar que contaria com a ajuda de Luis Rubiales, presidente da Federação Espanhola, para falar com Florentino Pérez, presidente do Real.

Por Thiago Arantes/Folhapress.