Homem é preso após postar vídeos estuprando ex-mulher dopada em site pornográfico

Na tarde de ontem (15), um homem de 28 anos, foi preso em Campo Grande, acusado de dopar a ex-mulher, estupra-lá e expor vídeos de sexo em sites pornográficos. Os crimes aconteceram na cidade de Corumbá, mas ele foi encontrado na Capital, onde estava escondido da polícia.

Segundo a Polícia Civil, o acusado responderá pelos crimes de estupro de vulnerável, registro não autorizado da intimidade sexual, divulgação de cena de estupro e descumprimento de medida protetiva.

O caso foi descoberto, após a mulher ser avisada por um desconhecido em sua rede social sobre os vídeos íntimos postadospelo ex-marido, em um site pornográfico. Imediatamente, a vítima procurou a Delegacia da Mulher (DAM) de Corumbá e registrou o caso.

A polícia teve acesso às filmagens que já foram retiradas da internet e serão usadas na investigação. Nas imagens que estão em posse da Polícia Civil, aparece a mulher desacordada e impossibilitada de resistir a diversas ações criminosas.

Segundo as investigações da Polícia Civil, nos vídeos aparece a mão esquerda do autor que coincidem com as imagens que estão cadastradas no sistema policial, já que o ex-marido da vítima foi preso na última semana em Corumbá, também por crimes de violência domestica. Além disso, os próprios vídeos postados no site pornográfico possuíam como legendas a confissão dos crimes praticados e da total ausência de consciência da vítima.

A Delegacia da Mulher de Corumbá apreendeu o celular do autor e decretou a sua prisão preventiva.

Serviço: Estupro de vulnerável é quando o mesmo ato é praticado com um menor de 14 anos, com uma pessoa com deficiência que não tem discernimento para a prática sexual ou com uma pessoa que, por qualquer motivo, não possa ter reação ao ato, como ocorreu neste caso.

Disque 180

O Disque-Denúncia, criado pela Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM), permite denunciar de forma anônima e gratuita, disponível 24 horas, em todo o país. Os casos recebidos pela central chegam ao Ministério Público.

Disque 100

Para casos de violações de direitos humanos, o disque 100 é um dos meios mais conhecidos. Aliás, as denúncias podem ser feitas de forma anônima para casos de violações de direitos humanos.

O canal envia o assunto aos órgãos competentes no município de origem da criança ou do adolescente.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.